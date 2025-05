Giribaldi “para” la Sestrese e porta la Carcarese in finale: “Non dobbiamo avere paura di nessuno”

Il migliore in campo. Luca Giribaldi firma una prestazione strepitosa e regala alla sua Carcarese la possibilità di giocarsi la finale playoff di Promozione contro il Vallescrivia. Almeno cinque le parate decisive del portierone giallorosso che hanno blindato l’1 a 0 finale contro la Sestrese.

“Abbiamo disputato una grande partita – commenta ai microfoni del club -. Sapevamo la forza della squadra avversaria, una formazione tosta, aggressiva e con individualità importanti. Volevamo prenderci e dare una grande soddisfazione al nostro pubblico che risponde sempre presente”.

“Indipendentemente dalla prestazione di oggi – prosegue Giribaldi – faccio sempre un po’ fatica a dormire dopo aver giocato. Vincere ci ha dato quella carica in più per affrontare la parte finale del minicampionato che si è aperto dopo la vittoria del Millesimo. Contro il Vallescrivia non ci snatureremo. Se facciamo ciò che sappiamo e seguiamo i dettagli del mister non dobbiamo avere paura di nessuno”.