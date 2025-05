Giornata regionale della Polizia locale, consegnate onorificenze a due operatori di Albenga

Liguria. Regione Liguria ha celebrato oggi la Giornata regionale della Polizia Locale, istituita con legge regionale nel 2018 per valorizzare il ruolo sempre più centrale delle Polizie Locali nella vita delle comunità. La cerimonia, alla presenza delle massime autorità civili e militari, si è svolta in Sala Trasparenza dopo il passaggio in rassegna del picchetto d’onore del Corpo della Polizia Locale di Genova e delle bandiere dei Comuni capoluogo, in piazza De Ferrari, dove erano esposti anche i mezzi, le strumentazioni e i gazebo tematici sulle attività di controllo stradale, contrasto alle truffe, protezione delle vittime di violenza, uso di droni e taser.

Durante l’evento sono state conferite 16 onorificenze ad agenti che si sono distinti nel 2024 per atti di coraggio, prontezza, spirito di servizio e capacità investigativa. Le motivazioni spaziano da salvataggi in contesti di rischio, a interventi decisivi in caso di aggressioni, fino a operazioni antidroga e azioni di soccorso in situazioni critiche.

Accanto ai riconoscimenti per meriti speciali, sono stati conferiti anche numerosi encomi al personale di diversi comandi per operazioni che hanno messo in luce doti investigative, capacità operative e umane, e senso civico. Tra le operazioni premiate: l’arresto di rapinatori, la scoperta di un sistema fraudolento per il rilascio di patenti, il salvataggio di un uomo con intenti suicidi, la scorta a un mezzo di soccorso pediatrico, e l’individuazione di un potenziale piromane nei pressi della Prefettura di Imperia.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche il significato storico e civico della Polizia Locale, con le sue radici antiche e la vocazione di prossimità: “Ars nostra vis urbis” – il nostro lavoro è la forza della città – è il motto che sintetizza il ruolo fondamentale di queste donne e uomini al servizio della sicurezza urbana, della legalità e del benessere dei cittadini.

“Anche da sindaco, la Polizia Locale è sempre stata una delle mie priorità – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria parlando ai molti agenti presenti – In questi anni il numero degli addetti di polizia è cresciuto in modo significativo, a Genova abbiamo superato le mille unità e aumenti analoghi si stanno verificando negli altri comuni liguri. Il vostro è un presidio di sicurezza, una presenza che deve dare fiducia. Da piccolo mia madre mi raccomandava di rivolgermi ai vigili in caso di bisogno. Vogliamo tornare a quello spirito. La divisa deve essere un punto di riferimento positivo, non qualcosa da temere per le possibili sanzioni. Ricevo spesso parole di gratitudine per il vostro operato, molto più di quanto si immagini, e questo conferma quanto il vostro lavoro sia apprezzato. La sicurezza non si garantisce solo con l’intervento delle forze dell’ordine, ma anche con la prevenzione, la scuola, il sociale: funzioni che devono integrarsi. Ma c’è bisogno di voi, della vostra presenza quotidiana, della vostra competenza. La Regione continuerà a investire sul vostro ruolo, sia nelle persone che nei mezzi: la centrale operativa di Genova è una delle migliori d’Italia, e solo lo scorso anno ha gestito oltre 107mila chiamate. Il vostro è un lavoro difficile, a volte rischioso, e non possiamo accettare che qualcuno debba pagare un prezzo troppo alto per fare il proprio dovere. Faremo tutto ciò che è nelle nostre competenze per migliorare le vostre condizioni e per rendere il vostro impegno sempre più valorizzato e riconosciuto. Vogliamo che la Liguria sia un modello per tutto il Paese”.

“Oggi abbiamo celebrato il valore della Polizia Locale ligure – ha detto l’assessore regionale alla sicurezza – premiando gli agenti che si sono distinti per coraggio, impegno e spirito di servizio – aggiunge l’assessore regionale alle Sicurezza -. Regione Liguria sta investendo nella formazione e nel rafforzamento del personale, consapevole del ruolo centrale che la Polizia Locale svolge nella vita quotidiana dei territori. La presenza, questa mattina, delle istituzioni a tutti i livelli è stato un segnale forte di sostegno, che incoraggia a fare sempre meglio. Il mio auspicio è che queste storie siano d’esempio per le nuove generazioni di agenti, contribuendo a rendere le nostre città sempre più sicure e vivibili​”.

Tre i premiati anche il commissario della polizia locale di Albenga Pietro Sansalone e l’agente Martina De Bernardis. Il 24 luglio 2024 i due operatori, di pattuglia sul tratto litorale, hanno notato una persona in mare, colta da malore ed in difficoltà. Prontamente non hanno esitato a gettarsi in mare per coadiuvare in acqua i due giovanissimi assistenti bagnanti e in un secondo momento hanno anche attuato, con alta professionalità, le manovre d’emergenza, apprese grazie a corso specifico, che avrebbero salvato la vita all’uomo.

“Ascoltare le motivazioni delle onorificenze mi da ancora di più la certezza del valore dei nostri Agenti. Un valore aggiunto per me, poter assistere alla premiazione di due agenti in forze al Comando di Polizia Municipale di Albenga, che si sono distinti per un’azione di salvataggio in mare: il Comandante Pietro Sansalone e l’Agente Martina De Bernardis, loanese di nascita, mia concittadina. Persone di valore e di valori, delle quali essere fieri” – dichiara il Consigliere Angelo Vaccarezza.

“Sono a Genova, in Sala della Trasparenza, alla cerimonia della Giornata Regionale della Polizia Locale, istituita da Regione Liguria per valorizzare il ruolo e il lavoro delle donne e degli uomini del Corpo. Insieme a me il Presidente della Regione Marco Bucci, l’Assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, i colleghi del Consiglio e gli Assessori della Giunta, Autorità civili, militari e religiose. Per l’occasione in Piazza De Ferrari sono stati allestiti diversi spazi dedicati alle attività svolte per sensibilizzare, informare, proteggere e garantire sicurezza ai cittadini. Il valore, la prontezza, l’impegno degli operatori della legalità va sottolineato e ricordato sempre. Coraggio e lucidità, prontezza di spirito, capacità di reazione sono solo alcune delle numerose qualità che distinguono gli uomini e le donne delle Polizie Locali della nostra Regione”.