Giornata Mondiale igiene delle mani, Asl 2: “Aumento del 53,4% nell’uso del gel alcolico”

Savona. “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre” è lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per celebrare la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, edizione 2025, che si terrà come ogni anno il 5 maggio.

L’Asl 2 conferma il proprio impegno nell’aderire a questa importante campagna che mira a rafforzare la consapevolezza sul ruolo fondamentale dell’igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e nella promozione della sicurezza delle cure, organizzando una giornata di sensibilizzazione rivolta al personale sanitario, pazienti, utenti e a tutta la cittadinanza

Lunedì 5 maggio, in occasione della ricorrenza, verranno allestite otto postazioni informative presso le strutture ospedaliere di Pietra Ligure, Albenga, Savona e Cairo Montenotte. Le postazioni saranno operative nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 12:30 e saranno dedicate all’accoglienza dell’utenza e dei visitatori. In tali spazi sarà possibile ricevere materiale informativo e approfondire, attraverso attività dimostrative, le corrette modalità di igiene delle mani.

Il personale medico e infermieristico delle Strutture Complesse Direzione Medica e Direzione Professioni Sanitarie, con la collaborazione attiva degli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica e in Fisioterapia, sarà a disposizione presso ogni postazione per offrire dimostrazioni pratiche e interattive sull’utilizzo corretto del gel alcolico per l’igienizzazione delle mani, illustrando ogni fase del procedimento secondo le linee guida dell’OMS.

Negli ospedali di Savona e Pietra Ligure saranno attivi anche dei team mobili, che si muoveranno all’interno degli edifici sanitari visitando le diverse sale d’attesa, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più ampio di persone. Anche in queste occasioni verranno distribuiti materiali informativi e fornite dimostrazioni analoghe a quelle proposte nelle postazioni fisse.

Presso l’ospedale di Pietra Ligure, inoltre, sarà disponibile un box pedagogico a raggi ultravioletti, attraverso il quale sarà possibile verificare l’efficacia dell’igiene delle mani effettuata con il gel alcolico, permettendo così agli utenti di acquisire una maggiore consapevolezza sulla corretta esecuzione del gesto.

“L’Asl 2 è da sempre in prima linea nella lotta alle infezioni correlate all’assistenza e nella promozione di buone pratiche clinico-assistenziali. In quest’ottica, l’azienda sanitaria è impegnata in un ampio progetto di miglioramento volto a incentivare l’adesione degli operatori sanitari alle pratiche corrette di igiene delle mani – affermano dall’azienda sanitaria savonese -. Nel 2023 sono stati formati oltre 3.500 professionisti sanitari su questa tematica, mentre nel corso del 2024 è stato completato l’allestimento di dispenser di gel alcolico in prossimità di tutti i letti di degenza aziendali, in conformità alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

“Grazie all’attuazione di queste e altre iniziative, nel 2024 si è registrato un significativo incremento nell’utilizzo del gel alcolico da parte degli operatori sanitari impiegati nei reparti di degenza, con un aumento pari al 53,4%”.

“Il messaggio è dunque quello di ricordare sempre che l’igiene della mani, se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto, può salvare milioni di vite ogni anno” conclude l’Asl 2.