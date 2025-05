Giornata Internazionale dell’Infermiere 2025, al Teatro Moretti uno spettacolo celebrativo del ruolo dell’infermiere nel sistema salute

Savona. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra ogni anno il 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona e Asl2, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure, organizzano un singolare evento aperto alla cittadinanza, con ingresso libero dalle 14, presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure.

L’iniziativa, che si avvale del sostegno dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, delle scuole di danza “A passi di danza” e “Identity Dance School”, si presenta come un’occasione di educazione alla salute, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione, in particolare le giovani generazioni, attraverso un linguaggio accessibile e accattivante.

Lo spettacolo, dal format dinamico e interattivo, proporrà una varietà di momenti di dialogo, recitazione, canto e musica, in un alternarsi di contributi provenienti da professionisti sanitari, studenti, docenti e giovani danzatori locali. Il tutto si svolgerà all’insegna dello slogan, scelto per il 2025, “Vita e Salute… La Salute è vita”; un messaggio che sottolinea il legame, indissolubile, tra benessere individuale e collettivo, attraverso la funzione determinante della prevenzione e dell’educazione sanitaria.

L’evento mira a promuovere comportamenti consapevoli nella cittadinanza e a diffondere la cultura della salute, mettendo in luce, allo stesso tempo, la dimensione educativa e relazionale della professione infermieristica, che si estende ben oltre i contesti clinici tradizionali. Tramite la rappresentazione di scene di vita quotidiana verranno veicolati contenuti informativi e formativi, utili a migliorare la sicurezza e la prontezza di risposta della popolazione in situazioni critiche.

Come afferma la presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona, Roberta Rapetti, “Negli ultimi anni si è aggravata la difficoltà nel reclutare personale infermieristico, un problema complesso, che richiede, ai vari livelli decisionali, immediate soluzioni, riforme e nuove politiche di valorizzazione e sviluppo. Gli infermieri sono professionisti competenti, sostenuti da un insieme di principi scientifici, etici ed umanistici, attori chiave nei percorsi di prevenzione, educazione, assistenza e cura. Riconoscere gli Infermieri come risorsa strategica, significa costruire insieme un Sistema Salute più equo, efficace e vicino ai bisogni delle persone e della comunità tutta”.

L’appuntamento del 12 maggio intende quindi essere un momento di condivisione, riflessione e valorizzazione, volto a far conoscere l’essenza della professione infermieristica nella sua accezione più completa: non solo tecnica e assistenziale, ma profondamente relazionale, educativa e sociale, coerente con il significato etimologico del termine “nurse”, che richiama l’idea del prendersi cura e del nutrire, valori fondanti dell’infermieristica.

“Gli infermieri sono professionisti altamente qualificati, la cui preparazione affonda le radici in percorsi di studio universitari rigorosi” sottolineano dalla direzione di Asl2.

“Accanto a una solida formazione clinico-assistenziale, gli infermieri si distinguono per competenze trasversali di elevato profilo, sviluppate attraverso l’esperienza sul campo e la partecipazione a programmi di formazione continua, e a queste competenze affiancano qualità personali fondamentali come la resilienza, la capacità di adattamento e la flessibilità, che si sono rivelate determinanti nei momenti di maggiore complessità, come durante l’emergenza pandemica. Tuttavia, è importante ricordare che tali doti si inseriscono sempre in un contesto di elevata professionalità, frutto di un percorso di crescita accademica, scientifica e umana che fa dell’Infermiere una figura centrale all’interno del Sistema Sanitario Nazionale”.

Siamo, infatti, in una fase storica di riorganizzazione e di crescita dei servizi territoriali, in cui l’obiettivo primario è quello di avvicinare concretamente le cure e l’assistenza ai cittadini, rendendole più accessibili, tempestive e personalizzate. In questo scenario, l’Infermiere si configura come una figura cardine, capace di sostenere questo processo evolutivo, grazie a una vicinanza concreta e continuativa ai bisogni delle persone, anche attraverso lo sviluppo di nuove competenze infermieristiche e specifici profili professionali, quali ad esempio quello dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità”.