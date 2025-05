Giornata dell’Ostetrica, il 5 maggio ostetriche savonesi a disposizione in piazza Sisto e nell’atrio del Comune

Savona. Nella Giornata Internazionale dell’Ostetrica, 5 maggio 2025, le ostetriche savonesi saranno in Piazza Sisto IV e nell’atrio del Comune di Savona, dalle 10 alle 18.

Con la mostra fotografica: Midwives: critica in every crisis” come le ostetriche partecipano in momenti di crisi, sempre più frequenti: un itinerario attraverso le attività delle nostre ostetriche in missione umanitaria durante le crisi , attimi di formazione, di sostegno, di nascita e di nutrizione attraverso gli occhi di chi c’era, c’è e ci sarà… sempre”.

E per rispondere alle domande sui temi che affrontano quotidianamente: prevenzione, gravidanza, nascita, allattamento, post- partum, pavimento pelvico, violenza sulle donne, punti nascita.

La giornata Internazionale nasce dall’iniziativa dell’International Confederation of Midwives che attualmente rappresenta oltre 136 associazioni di ostetriche in 117 paesi, più di un milione di ostetriche in tutto il mondo. Link alla pagina dell’evento, con toolkit.

La ricorrenza, istituita nel 1987 dalla International Confederation of Midwives (ICM, Confederazione internazionale ostetriche), ha come obiettivo quello di sottolineare il valore sociale e sanitario dell’ostetrica nel mondo, nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale.

“Un grazie – afferma l’assessore alla sanità di Regione Liguria –alle oltre 350 ostetriche che lavorano in Liguria e svolgono un ruolo prezioso nel sistema sanitario regionale, accompagnando le donne nei momenti di maggiore gioia della loro vita, con sensibilità e professionalità.

La Giornata internazionale dell’Ostetrica è quindi un’occasione preziosa per valorizzare il loro ruolo insostituibile nella vita di una donna ma anche nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nell’assistenza quotidiana. Le iniziative organizzate sul territorio testimoniano anche l’impegno delle nostre ASL e strutture ospedaliere nel promuovere una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone”.