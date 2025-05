Giardini Baden Powell di Savona, il 17 maggio inaugurazione della serra delle succulente e presentazione del catalogo dei 600 esemplari

Savona. Sabato 17 maggio alle 10.30 presso la serra dei giardini Baden Powell di Savona verrà presentato il progetto del Patto di Collaborazione promosso dal Comune di Savona con Auser, Isforcoop e Associazione Giardinetti 365 per il recupero degli spazi dei giardini e delle serre. L’idea nasce dalla volontà di riappropriarsi di uno spazio comune restituendolo alla cittadinanza.

Il Patto dei giardini Baden Powell si sviluppa con attività che si svolgono 365 giorni l’anno per la rigenerazione del verde e per migliorare la fruibilità del parco a beneficio di bambini, adulti e anziani in modo da riallacciare le connessioni intergenerazionali, l’inclusione sociale attraverso il gioco, il giardinaggio, la botanica, la musica e altre attività di animazione.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, costituirà la giusta occasione per presentare il catalogo delle piante cactaceae custodite nelle serre dei giardini e redatto da Alessandro Guiggi, ricercatore universitario già in forza ai Giardini Botanici Hanbury.

La collezione savonese di cactaceae è un tesoro di oltre 600 esemplari raccolto negli anni dal compianto dottor Alberto Caroggio e dall’Associazione Amatori Succulente.

Alla presentazione del catalogo, edito da Sabatelli e pubblicato grazie al sostegno della Fondazione De Mari CR Savona, parteciperanno il sindaco Marco Russo, gli assessori Gabriella Branca e Nicoletta Negro, la console britannica a Genova Denise Ashing Dardani che interverrà anche per scoprire una targa in ricordo del fondatore dello scoutismo Lord Robert Baden Powell.

Sarà inoltre presente Lady Carolyn Hanbury per l’Associazione Amici dei Giardini Hanbury che ha sostenuto la ricerca e catalogazione del dottor Guiggi.

“Il Patto dei Baden Powell è un esempio concreto delle potenzialità e del valore di rete che la partecipazione dei cittadini in collaborazione con gli enti del terzo settore può creare per la vita delle persone”.