Giancarlo Briozzo va in pensione, i colleghi vigili del fuoco di Albenga gli scrivono una lettera

Albenga. Con il turno del 29 aprile si è chiusa una pagina importante al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga: Giancarlo Briozzo ha iniziato il suo meritato pensionamento, dopo oltre trent’anni di servizio vissuti con passione, competenza e una straordinaria umiltà.

Entrato nel Corpo Nazionale nel 1991, dopo un periodo ad Asti, è arrivato a Savona e infine ad Albenga, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto il ruolo di Capo Turno del turno “C”, sempre presente, sempre operativo, sempre pronto a guidare con l’esempio. Non è mai stato un uomo da palcoscenico, ma chi lo ha conosciuto sa quanto fosse solido e affidabile: uno di quelli su cui si può contare, anche nei momenti più difficili.

Giancarlo ha vissuto questo mestiere con rispetto e serietà. Lo ha fatto silenziosamente, preferendo il lavoro concreto alle parole. Solo in occasione del suo pensionamento, molti hanno scoperto che anni fa, da libero dal servizio, intervenne in un incendio in provincia di Alessandria salvando gli occupanti di un’abitazione prima ancora dell’arrivo dei colleghi. Un gesto che gli valse un encomio, ma che lui non ha mai sbandierato. Perché Giancarlo è fatto così: non si mette in mostra, ma c’è. Sempre.

La sera del 29 aprile, al termine del suo ultimo turno, i colleghi di Albenga – insieme a molti altri giunti dalle sedi vicine – lo hanno salutato con affetto e gratitudine. Un momento semplice, ma pieno di emozione. Un modo per dire “grazie” a un collega stimato, a un amico sincero, a un punto di riferimento silenzioso ma presente.

La pensione, per lui, non è un addio ma un nuovo inizio. Sappiamo che Giancarlo continuerà a vivere con lo stesso stile con cui ha lavorato: con discrezione, con dignità, con cuore. E noi, qui ad Albenga, continueremo a portare avanti il nostro lavoro anche un po’ sulle sue spalle, forti di tutto ciò che ci ha lasciato: l’esempio, l’onestà, la dedizione.

Buon cammino, Giancarlo. E grazie, davvero.

I tuoi colleghi del distaccamento di Albenga