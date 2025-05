Giallo a Savona: 36enne legato mani e piedi e lasciato in un edificio abbandonato

Savona. Un uomo di 36 anni, di origine tunisina, è stato ritrovato domenica sera in un edificio abbandonato nel centro di Savona, in piazza Del Popolo. Era stato aggredito, legato mani e piedi con delle fasce di stoffa e abbandonato all’interno della struttura.

Alcuni passanti hanno udito le sue grida di aiuto e hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia e ai militi della Croce Oro, hanno dovuto forzare una grata in ferro saldata per accedere all’edificio. L’uomo, trovato in stato di shock e con evidenti segni di percosse, è stato trasportato in ospedale e dimesso in serata con una prognosi di circa dieci giorni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione potrebbe essere avvenuta durante una lite con due coetanei di nazionalità algerina, sebbene le motivazioni restino ancora sconosciute. La vittima, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi di risse e comportamenti problematici, ha riferito di essere stato picchiato e abbandonato nell’edificio da almeno un paio d’ore.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e hanno effettuato rilievi all’interno della struttura per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini, che proseguono a tutto campo per chiarire la dinamica e il movente dell’accaduto.