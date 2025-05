Garlenda, successo per “Bimbinbici”

Garlenda. Tutti in bici in Parco Serre, sulla pista ciclabile e bordeggiando i campi da golf. Successo per Bimbinbici, l’evento organizzato dall’Unione Ciclistica Garlenda con la preziosa collaborazione del circolo FIAB di Albenga. La manifestazione che ha visto la partecipazione di molti bimbi da tre a tredici anni. Come nelle edizioni precedenti la manifestazione si è svolta nella meravigliosa cornice del parco Le Serre a Garlenda.

“Un ringraziamento in primis a tutti i bambini che hanno partecipato, alle famiglie, agli amici di Garlenda, ai soci dalla Fiab Albenga, al country club di Villanova e al suo Presidente Francesco Praino che ha dato l’opportunità ai bimbi di avvicinarsi al mondo dei cavalli” dichiarano gli organizzatori.

“Inoltre, siamo lieti di aver fatto conoscere a chi non è del paese, un luogo bello e sicuro dove far divertire i propri figli in bicicletta – dice Sergio Galizia , responsabile circolo FIAB Albenga.

Congratulazioni per il successo sono arrivate dal sindaco Alessandro Navone: “Un evento davvero riuscito che fa vivere i nostri parchi e li fa conoscere nel mondo migliore invitando turisti e residenti a visitarli utilizzando la bici. Un modo per goderne a pieno della bellezza. Complimenti agli organizzatori e a quanti hanno collaborato. Appuntamento al prossimo anno”.