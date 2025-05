Garlenda, la storia rivive fra le rovine del Castello: successo per la Festa di Santa Caterina in frazione Castelli

Garlenda. Successo di presenze per la tradizionale Festa di Santa Caterina in Frazione Castelli a Garlenda, l’evento che di fatto apre la stagione delle manifestazioni e si svolge nelle storiche rovine del Castello che i garlendini bruciarono nel 1543 in rivolta contro i nobili, guadagnandosi l’appellativo di Garlendini brucia Signori – Garlendìn Brujia Scignu(r)i.

Dopo la funzione religiosa, il gruppo di camminatori del Trekking teatralizzato è stato accolto dalla Contessa Violante delle Lengueglia che ha intrattenuto gli ospiti raccontando la leggenda e fatti storici di quanto accaduto nel lontano 1543. La serata è poi proseguita con l’apertura degli stand enogastronomici ed è terminata con l’immancabile falò che ricorda appunto i fatti del 1543.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Comitato organizzatore: “E’ stato raggiunto un ottimo risultato sia in termini di affluenza che di soddisfazione per il gradimento riscosso. Il pubblico ha ripagato la nostra tenacia e la tanta fatica organizzativa – è il commento di Francesco Cardone Presidente del Comitato Garlendino, organizzatore dell’evento – Doverosi e sinceri sono i miei ringraziamenti a chi ha collaborato ai preparativi per i festeggiamenti, nel corso della festa e dopo che è anche il momento più faticoso: la squadra è stata forte anche quest’anno. Un’altra bellissima notizia sono i nuovi volontari entrati nello staff del Comitato che danno energia, idee e motivazione per l’organizzazione di altri eventi”.

Un plauso è arrivato dall’amministrazione comunale: “Siamo davvero soddisfatti per la riuscita della manifestazione che quest’anno abbiamo anche patrocinato – ha dichiarato il sindaco di Garlenda Alessandro Navone – La location di per sè stessa suggestiva ed accogliente è stata arricchita dalla narrazione storica delle vicende garlendine, particolarmente gradita dal pubblico. Si è respirata voglia di divertirsi e tornare a stare insieme: per noi è davvero importante che sempre più persone vengano a conoscere Garlenda, la bellissima Frazione Castelli e la nostra storia. Il trekking teatralizzato è la vera novità di quest’anno ed è stata un successo. L’appuntamento è per le prossime date: il 16 Agosto per San Rocco e il 6 settembre per la festa Patronale.”