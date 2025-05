Garlenda, il Fiat 500 Club Italia aderisce al MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza

Garlenda. Il Fiat 500 Club Italia annuncia la sua adesione ufficiale al MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza, che è membro del World Kindness Movement (WKM), l’organizzazione mondiale che promuove la gentilezza e il rispetto reciproco. Il MIG, infatti, rappresenta l’Italia all’interno della rete globale del WKM.

Il MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza è un’associazione di Promozione Sociale che promuove la cultura della gentilezza come valore fondamentale nelle relazioni sociali.

Fondato nel 2000, il MIG ha il compito di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di comportamenti quotidiani positivi, promuovendo un cambiamento sociale che favorisca il rispetto reciproco. La presidente Natalia Re, che guida il MIG, è un’attiva promotrice della gentilezza, dando voce a questo movimento e mettendo in pratica azioni concrete per migliorare la società.

Il World Kindness Movement (WKM) è un’organizzazione no-profit che include 27 nazioni, legalmente registrata, senza affiliazioni politiche, commerciali o religiose. La sua missione è ispirare individui, comunità e nazioni verso una maggiore consapevolezza del valore della gentilezza, creando un mondo più empatico e rispettoso. Fondato nel 1997 a Tokyo, il WKM è diventato il principale organismo globale per la diffusione della gentilezza.

Il Fiat 500 Club Italia, fondato nel 1984, conta attualmente oltre 23.000 soci e ha sempre promosso i principi di amicizia, solidarietà e passione per la storica Fiat 500. Con questa nuova adesione al MIG, il Club si impegna a diffondere il messaggio di gentilezza attraverso eventi, iniziative e campagne di sensibilizzazione. La gentilezza e la generosità sono valori fondamentali del Club, che ha sempre messo al centro dell’attenzione le persone e le loro storie, utilizzando la simpatica Fiat 500 come simbolo per diffondere sorrisi, buonumore e promuovere uno stile di vita basato sull’amicizia e sul rispetto.

“Crediamo fermamente che la gentilezza possa trasformare le comunità e migliorare la qualità della vita di tutti, – ha dichiarato il presidente fondatore del Club, Domenico Romano. – Entrare a far parte del MIG è un passo naturale per noi, poiché condividiamo gli stessi valori e obiettivi. Siamo entusiasti di essere parte di questa rete che promuove un mondo più gentile.”

La presidente del MIG, Natalia Re, ha espresso la sua grande soddisfazione per questa nuova collaborazione: “Siamo estremamente felici di accogliere il Fiat 500 Club Italia nel nostro movimento. L’adesione di un’associazione così significativa rappresenta un passo importante per diffondere la cultura della gentilezza in modo ancora più capillare. La Fiat 500, con il suo simbolismo di amicizia e unione, è un veicolo perfetto per portare avanti questo messaggio di positività e rispetto. Siamo orgogliosi di lavorare insieme per un futuro migliore, dove la gentilezza sia al centro di ogni relazione.“

Un partenariato dagli obiettivi concreti. Già nella prima fase di collaborazione il Fiat 500 Club Italia ed il MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza, lavoreranno fianco a fianco per diffondere e mettere in atto alcune campagne di sensibilizzazione sociale.