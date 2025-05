Garlenda, il 28 maggio incontro sulle tecniche di primo soccorso promosso dai Lions

Garlenda. Incontro sulle tecniche di primo soccorso. Aperto a tutti e gratuito, è promosso dal Lions Club Albenga Val Lerrone Garlenda, con il patrocinio del Comune di Garlenda e la collaborazione della Croce Bianca di Albenga: si svolgerà il 28 maggio, alle ore 20.30 nella palestra comunale di Borgata Ponte.

“I primi istanti dopo un malore, sono fondamentali per salvare una vita o evitare conseguenze gravi – ha dichiarato il Sindaco di Garlenda Alessandro Navone – per questo ospitiamo volentieri questo tipo di attività con l’aiuto di chi, ogni giorno, a vario titolo si impegna per la collettività. Queste serate servono anche a stimolare nei cittadini un impegno personale e confidiamo che qualche partecipante voglia poi iscriversi alla sezione di Garlenda della pubblica assistenza. I miei complimenti al Lions Club e alla Croce Bianca per questa iniziativa”.

La serata si inserisce nell’impegno del Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda in tema di prevenzione.

“L’attività del Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda è da sempre stata orientata verso la sensibilizzazione della popolazione ad avere cura della salute, con particolare riguardo alle patologie relative alla vista ed al diabete, con indicazioni sulla corretta alimentazione, soprattutto fra i più giovani. Inoltre, cerchiamo di invitare la popolazione ad una sempre maggiore cura della salute, attraverso uno stile di vita sano ed incentrato soprattutto sulla prevenzione delle patologie, mediante controlli periodici. Gli incontri divulgativi sul tema sul tema del ‘primo soccorso’ fanno parte di questo progetto e poter contare sull’appoggio delle Pubbliche Assistenze ci permette di poter raggiungere tale finalità nella maniera più professionale e ricca di competenze specifiche. Colgo l’occasione per ringraziare la Croce Bianca di Albenga per la disponibilità e spero possa nascere un rapporto sinergico di collaborazione con essa, il cui encomiabile operato è unanimemente riconosciuto ed apprezzato” è la dichiarazione di Fabrizio Inguscio, presidente del Lions Club locale.