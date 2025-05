GAL Valli Savonesi, Invernizzi (Fdi): “Entroterra, tesoro da valorizzare per un futuro sostenibile”

Tovo San Giacomo. “L’importanza dell’entroterra non si limita al suo fascino intrinseco. Rappresenta un polmone verde vitale per l’intera regione, contribuendo alla biodiversità, alla conservazione del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le sue produzioni agricole di eccellenza, spesso frutto di antiche varietà e metodi di coltivazione sostenibili, costituiscono un patrimonio enogastronomico unico, capace di attrarre un turismo di qualità, attento ai sapori autentici e alle tradizioni locali”.

Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI che oggi ha partecipato, al Museo dell’Orologio da Torre Bergallo di Bardino Nuovo, all’incontro dedicato allo sviluppo delle aree interne, organizzato dal Comune di Tovo San Giacomo in collaborazione con il GAL Valli Savonesi.

“Valorizzare l’entroterra – sostiene Invernizzi – significa investire in un modello di sviluppo più equilibrato, capace di decongestionare la costa, creare nuove opportunità economiche nelle aree interne e contrastare lo spopolamento che spesso le affligge. Significa sostenere le aziende agricole e gli artigiani locali, promuovere un turismo rurale ed esperienziale, recuperare antichi mestieri e valorizzare il patrimonio culturale e architettonico dei borghi”.

“L’incontro odierno testimonia una crescente consapevolezza di questa importanza. La discussione sui modelli di sviluppo per le aree interne non è solo un esercizio teorico, ma un’urgenza concreta per disegnare un futuro in cui la Liguria sappia valorizzare ogni sua sfaccettatura, creando un’offerta turistica più ricca e diversificata e garantendo una migliore qualità della vita per tutti i suoi abitanti”.

“Investire nell’entroterra significa investire nel futuro della Liguria, in un modello di sviluppo che sappia coniugare la bellezza del mare con il fascino autentico delle sue valli, creando un equilibrio virtuoso che benefici l’intera regione. Il cuore verde della Liguria è pronto a rivelare tutto il suo potenziale, un tesoro prezioso che aspetta solo di essere riscoperto e valorizzato” conclude.