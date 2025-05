Albisola Superiore. Gabriele Canavese è il vincitore dell’edizione 2025 della Luceto Classic, il bellissimo trail di 11 km che Albisola Superiore ospita ogni festività del Primo Maggio. Il portacolori del Team Marguareis va a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della sfida ligure ponendo fine al dominio di Lorenzo Parodi, ininterrotto dominatore dal 2020.

Nel percorso di 11 km per 400 metri, decisamente alla portata di tutti e baciato da uno splendido sole primaverile. Canavese ha dominato la corsa in 44’13” staccando di 1’52” il rientrante alle gare Giovanni Maiello (Ovadese Trail team) davvero brillante dopo la sua lunga assenza dalle gare. Terzo posto per Corrado Ramorino (Gruppo Città di Genova) a 2’34” davanti a Lorenzo Murachelli (Barnes Trail and Road) a 4’10” e a Luca Doniselli (Cs Cortenova) a 5’00”.

Il Team Marguareis fa festa anche fra le donne grazie a Lisa Curti che in 57’23” ha inflitto 1’37” a Marcella Ferraro (Pod. Savonese) e 2’39” a Elisa Varano. Un centinaio i concorrenti al traguardo della gara confermatasi un riferimento nel panorama ligure dell’offroad primaverile, con grandi apprezzamenti per la scelta di concentrare gli sforzi solo sulla prova breve.

La gara, tappa del corto circuito solidale “I run for Find the Cure” e patrocinata dal Comune di Albisola Superiore, dalla regione Liguria e considerata evento ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, ha goduto del supporto di svariate associazioni, a cui va un sentito grazie come anche agli sponsor che hanno supportato l’evento, pronto a tornare nel 2026.