Finale Ligure. Sulla frana che incombe sull’Aurelia al km 565+500, all’altezza di Capo San Donato, prosegue l’attività per preparare il nuovo bypass stradale per ripristinare la viabilità almeno a senso unico alternato. “Lunedì sono in arrivo gli esperti dei sensori di movimento voluti dall’Anas e partirà la seconda fase dei lavori” afferma l‘assessore comunale Paolo Folco, dopo un nuovo sopralluogo nell’area interessata dallo smottamento.

Con i primari interventi di messa in sicurezza, si potrà procedere alla realizzazione della strada alternativa.

Per garantire il transito, tuttavia, si dovrà installare il sistema di monitoraggio continuo del versante attraverso sensori, che sarà a sua volta collegato a un impianto semaforico: in caso di rilevamento di movimenti anomali, scatterà automaticamente il segnale rosso e la relativa interdizione alla circolazione.

L’ordinanza di chiusura dell’Aurelia potrà essere revocata solo con il completamento delle opere previste e una volta attivato il sistema di sorveglianza.

Sul fronte dei cantieri in atto e della stessa viabilità finalese, sul semaforo installato a Varigotti è prevista la chiusura dei lavori da parte del Consorzio Depurazione Acque Savonesi per la riparazione della condotta e quindi la riapertura della circolazione.

guarda tutte le foto 28



Frana a Capo San Donato sull’Aurelia a Finale

“Anche per la Salita del Grillo allestito il cantiere come da perizia tecnica indicata e con la tracciatura della segnaletica orizzontale si riapre a doppio senso” aggiunge l’assessore Folco.

“E per la frazione di Gorra da lunedì parte l’impresa incaricata dalla Provincia per riparare il muro e intervenire per la messa in sicurezza necessaria alla viabilità” conclude.