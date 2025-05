Frana a Finale, Aurelia riaperta a senso unico alternato

Finale Ligure. È stata riaperta questa mattina, domenica 11 maggio, con un po’ di anticipo rispetto alle previsioni la via Aurelia a Finale Ligure, all’altezza di Capo San Donato.

La strada è stata riaperta al traffico a senso unico alternato, tramite bypas.

La riapertura è stata possibile grazie al completamento dell’installazione e del coordinamento dei semafori, oltre alla sistemazione dell’area di realizzazione del bypass e al ripristino della viabilità nelle prossimità del cantiere. La sicurezza del transito sarà garantita dai semafori “intelligenti” integrati con i sensori già attivi sulla frana che, in caso di movimenti rilevati sul versante, interromperanno il passaggio.

“Un ringraziamento a tutti coloro che, con grande impegno e collaborazione, hanno permesso di riaprire la strada in meno di un mese. È un risultato importante per Finale Ligure e per tutto il comprensorio”, commenta l’Amministrazione Comunale.

Da lunedì, inoltre, partiranno i lavori di consolidamento definitivo del versante, resi possibili dall’arrivo dei micropali, segnando così l’inizio della fase conclusiva per la messa in sicurezza dell’area.