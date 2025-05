Frana a Capo San Donato, per i residenti e i lavoratori di Varigotti una tessera gratuita per utilizzare i bus di linea

Finale Ligure. In seguito alla chiusura della via Aurelia tra Finale Ligure e Varigotti per il ripristino della frana, il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con TPL Linea, ha avviato una misura a supporto della mobilità locale.

Da oggi, i residenti di Varigotti e i lavoratori che si recano nella frazione potranno ritirare presso il centro civico “Fontana” una tessera che consentirà loro di utilizzare gratuitamente i mezzi del trasporto pubblico. L’iniziativa è finanziata interamente dal Comune di Finale Ligure, mentre il servizio di trasporto è garantito da TPL Linea.

“Abbiamo voluto mettere in campo un intervento rapido e concreto per agevolare gli spostamenti quotidiani di chi vive o lavora a Varigotti – dichiara Valter Sericano, assessore alle finanze del Comune di Finale Ligure –. Ringraziamo TPL Linea per la collaborazione che ci consente di garantire una soluzione di mobilità alternativa ed efficace durante il periodo di chiusura della strada”.

“TPL Linea è al fianco del territorio in questa situazione di emergenza – sottolinea Giampaolo Rossi, direttore generale di TPL Linea – Abbiamo potenziato il servizio con l’obiettivo di assicurare a residenti e lavoratori collegamenti funzionali e affidabili, sostenendo l’impegno del Comune di Finale Ligure nel tutelare il diritto alla mobilità”.

Per ottenere la tessera, è necessario recarsi presso il centro civico “Fontana” di Varigotti, presentando un documento che attesti la residenza o l’attività lavorativa nella frazione. Per ulteriori informazioni chiamare: 800 808 712, servizio attivo dalle 7.30 alle 19.30. Per il ritiro della tessera: rivolgersi al centro civico “Fontana” il 2 maggio dalle 14 alle 19 e il 3 maggio dalle 8 alle 19.