Formazione, sabato 17 maggio salpa la 12° edizione di Orientamenti-Sailor: a bordo di GNV 247 studenti

Genova. Salperà oggi in serata dal porto di Genova Orientamenti-Sailor, la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare che farà rientro sempre a Genova martedì 20 maggio. Molto consistenti i numeri di questa 12° edizione: 247 studenti, 22 istituti scolastici, 13 liguri, 6 da fuori regione e 3 dalla Francia, 31 docenti che verranno formati sul cluster marittimo portuale e sul tema dell’orientamento, 27 laboratori specifici per preparare gli studenti alle professioni del mare.

Il progetto, unico nel suo genere a livello nazionale, avviato nel 2013 nell’ambito di ‘Orientamenti’, è promosso da Regione Liguria insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Accademia Marina Mercantile, Istituto Nautico San Giorgio, Capitaneria di Porto e Grandi Navi Veloci e mira ad avvicinare gli studenti delle classi quarte superiori al mondo marittimo.

A bordo della motonave ‘Suprema’ di Gnv gli studenti, provenienti da tre diversi indirizzi, alberghiero, nautico e turistico, nei quattro giorni di navigazione previsti sulla tratta Genova-Palermo-Genova potranno cimentarsi nel mondo del lavoro di bordo attraverso, 12 laboratori per macchina e coperta, 8 laboratori per cucina, sala e bar, 4 laboratori per gli indirizzi turistici, 1 laboratorio comune di orientamento per scoprire attitudini e sogni e 1 dedicato ai percorsi di istruzione e formazione legati al mondo del mare.

L’esperienza si allarga per la prima volta anche alla formazione professionale, accogliendo a bordo anche 9 studenti di enti di IeFP del corso operatore della ristorazione. Evidenziando ulteriormente la ricchezza e il valore che anche questi corsi offrono ai giovani.

“Provare, imparare, formarsi sul campo, questo l’obiettivo di Orientamenti-Sailor – dichiarano gli assessori regionali alla Formazione e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo -. Una grande palestra dove poter approfondire i lavori legati al mondo del mare con specifici laboratori, testimonial e professionisti. Una iniziativa che valorizza e rafforza un settore cruciale per la nostra regione. Riteniamo Sailor uno dei fiori all’occhiello del più ampio progetto Orientamenti perché consente ai giovani di inserirsi davvero nell’ambito lavorativo e di poter così meglio comprendere i propri reali interessi e le proprie attitudini. Per tutti i partecipanti sarà certamente un’esperienza di assoluto valore. Orientamenti prosegue così, convintamente, nella strada intrapresa che è quella di un legame sempre più stretto tra formazione e lavoro con eventi dedicati durante tutto il corso dell’anno”.

“GNV è orgogliosa di ospitare ancora una volta in collaborazione con Orientamenti e Regione Liguria l’iniziativa ‘Sailor’ a bordo della nave La Suprema, offrendo ai giovani quattro giorni di esperienza diretta, di navigazione, laboratori pratici e incontri con professionisti del mare – commenta Antonio Cecere Palazzo, Comandante di Armamento /Chief Crew Officer di GNV – La formazione è un asset strategico per la nostra Compagnia: investiamo in percorsi innovativi perché i ragazzi acquisiscano competenze solide e una visione orientata al futuro. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuole e imprese private, trasformiamo l’orientamento in un’esperienza concreta, investendo nel presente per sviluppare le competenze del domani”.

“È con grande piacere che la Guardia Costiera di Genova sostiene ormai da molti anni il progetto ‘Sailor’ per la formazione degli studenti degli Istituti Nautici, in primis, ma anche degli Istituti Turistici e Alberghieri. Intraprendere un viaggio di istruzione a bordo di una nave in assetto operativo rappresenta un’opportunità unica per coniugare la passione per il mare con l’apprendimento pratico delle competenze professionali e marinaresche. Il mare è un ambiente che richiede rispetto, conoscenza e preparazione. Attraverso esperienze dirette come questa che offre il progetto Sailor, gli studenti avranno modo di sviluppare senso di responsabilità, capacità di lavoro di squadra e resilienza, qualità fondamentali per i futuri professionisti del settore marittimo e, più in generale, per la crescita personale, per essere pronti ad affrontare le sfide del futuro.” Afferma l’ammiraglio l’Ammiraglio Antonio Ranieri.

“Il progetto SailOr si conferma come un’ottima opportunità per gli studenti e le studentesse di sperimentare sul campo quali siano e come operano le diverse professionalità legate al mare e alla vita di bordo – dichiara Antimo Ponticiello, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Sottolineo il mio apprezzamento e ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono alla sua realizzazione: i tutor e i docenti che li affiancano oltre al personale dell’USR che ha curato, in sinergia con Alfa Liguria, gli aspetti organizzativi e gestionali per poter offrire ai partecipanti un’esperienza di crescita personale e formativa significativa.”

“Essere anche quest’anno a bordo della motonave “Suprema” di GNV, per la dodicesima edizione di SailOr, ci rende molto orgogliosi e felici di essere parte del Comitato Promotore di questa importante iniziativa – dichiara il presidente dell’Accademia della Marina Mercantile Eugenio Massolo – SailOr ha saputo raccontare a centinaia di studenti e studentesse i mestieri del mare, l’importanza del settore per l’economia e le opportunità professionali in tutto il comparto. Un progetto che sosteniamo con grande convinzione anche quest’anno, portando a bordo i nostri allievi e i nostri tutor didattici, per raccontare tutte le attività e i corsi gratuiti che si apriranno a breve per il prossimo biennio”.

Partner dell’iniziativa: Msc, Costa Crociere, Università degli Studi di Genova, Guardia Costiera Ausiliaria, Stella Maris, Rimorchiatori Mediterranei, Istituto Marco Polo e Istituto Nino Bergese.