Football americano, ultima trasferta per i Pirates: ospiti dei Giaguari Torino

Torino. Ultima trasferta della stagione per i Pirates di Albisola Superiore, che oggi alle 14.30 affronteranno i Giaguari Torino, franchigia partita molto bene quest’anno, che si è un pochino persa durante le ultime apparizioni.

All’andata i Pirates, partiti come sempre con l’handicap del primo quarto, dove i ragazzi di Giuso Delalba stentano sempre a trovare ritmo e gioco, erano quasi riusciti a rimontare i torinesi, disputando la gara a nostro avviso più bella della loro prima stagione IFL.

Dopo la gara di oggi e ben tre trasferte consecutive (Roma, Varese e adesso Torino), dove recuperare i tanti infortuni e acciacchi diventa quasi impossibile, per i liguri arriverà finalmente una gara interna, quella contro le Aquile Ferrara che di fatto sarà l’ultima di campionato.

Una stagione iniziata tardi per i pirati, infatti solo a novembre la dirigenza insieme al coaching staff ha iniziato ad allestire un roster per la prima divisione. Come ben si sa’ nel football americano la programmazione è alla base di un buon campionato e il tempo rimasto per trovare giocatori adatti per giocare in campionato divenuto così competitivo e lungo, era ridotto al lumicino.

Su tutti sono due i fattori che hanno inciso su questa prima stagione nel massimo campionato italiano di football americano dei pirati, la prima la poca esperienza di tutto il team Pirates, con coach e giocatori che mai avevano affrontato la IFL, sempre più straniera e competitiva, la seconda e forse la più incisiva, la serie di ripetuti infortuni che ha falcidiato il roster pirata e tagliato le gambe ad ogni sorta di rimonta durante le partite.

Tutte le franchigie senza il quarteback starter hanno un percorso davanti a sé in salita e complicato, per i Pirates sono stati ben tre i quarterback “persi” durante il campionato.

Dalla Betta, il forte import statunitense che regalò la prima storica vittoria ai pirati contro Lazio, in “season ending” proprio dopo quella gara interna, a causa di una spalla rotta, Federico Burato lo storico quarterback di movimento dei liguri con 2 dita della mano rotte e per concludere Jordi Baidal, il giovane QB scuola Seamen il quale ha dovuto accomodarsi in sideline dopo un brutto colpo rimediato nella gara interna contro Firenze.

Nelle parole di coach Giuso Delalba la tenacia e la voglia di vendere cara la pelle che sempre ha contraddistinto le sue squadre e i Pirates: “Questa stagione è nata in salita a causa dei numerosi infortuni che non ci hanno permesso di esprimerci come avremmo voluto, ma non è ancora finita, quindi andremo a Torino pronti per vincere e dimostrare il carattere e la tenacia che ci contraddistinguono”.

A Torino per i liguri nessun cambio importante a roster fortunatamente, senza contare i ragazzi che appunto per infortunio hanno visto la parola fine sul loro primo campionato IFL, Amparo, Braydys, Dalla Betta, Baidal, Regazzoni, Parodi e via dicendo.

Appuntamento alle 14.30 quindi e come sempre sul canale YouTube della lega, FIDAF.TV potrete assistere al kick off di Giaguari-Pirates, ultima trasferta della stagione di questo primo storico anno di prima divisione dei Pirates 1984, aspettando il “season finale” di domenica prossima al Pirates Field di Albisola Superiore.

Comunque andrà domenica prossima sarà una festa del football americano ligure, il quale è ritornato ai massimi livelli nazionali grazie agli sforzi e alla passione di tutti i pirati.