Flag football, due successi per le Piratesse nel secondo bowl stagionale

Varese. Cuore, coraggio e forza d’animo. Soltanto in otto giocatrici, tra caldo, infortuni e guai muscolari antecedenti al bowl, le Piratesse portano a casa due vittorie e due sconfitte, queste ultime figlie di tutte le problematiche sopra citate.

Nella mattinata del primo maggio però, non ce n’è stato per nessuna, con due vittorie su due gare contro le Frogs Legnano (25-7) per colazione e contro le Driadi Torino in una bella gara combattuta fino all’ultimo, vinta per 14-7 come pranzo succulento.

Con la Vignolo acciaccata, la Menaballi e la Nicolini che accusano due botte rimediate durante le gare del mattino, ecco che le discendenti di Anne Bonny devono soccombere proprio contro Legnano e Torino.

MVP del bowl per le Pirates Francesca Vallarino, sempre presente sia in attacco che in difesa.

Un bowl incoraggiante in vista dell’ultimo impegno stagionale in quel di Grosseto, per le tanto attese finali F3.

Ancora una volta, in pieno orgoglio piratesco, le liguri hanno combattuto bene, contro tutte e tutti gli ostacoli, per una nuova storia di donne coraggiose e flag football tutta da raccontare e da mettere agli archivi.