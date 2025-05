“Fiori di Riviera” e Roby Facchinetti a Finale, il Mercato Riviera delle Palme a Vado, ma anche musica, teatro e buon cibo: ecco cosa fare nel ponte del 2 giugno

Savonese. Nel weekend del ponte del 2 giugno saranno ovviamente tantissimi gli appuntamenti per trascorrere ore di svago e divertimento in tutto il savonese. Tra gli eventi da non perdere c’è “Fiori di Riviera” a Finale Ligure, evento dedicato fiori, piante invaso ed ai prodotti agroalimentari, per gli amanti dello shopping invece c’è anche una nuova tappa dell’amatissimo Mercato Riviera delle Palme che stavolta arriva a Vado Ligure. Per gli amanti della musica al Finale Music Festival c’è ospite Roby Facchinetti, mentre a Loano ci sono il raduno delle Ape Piaggio e il Loano Street Show. Per gli appassionati di teatro sul Priamar c’è Shakespeare by Night. Infine in Val Bormida da non perdere “Cengio in Festa” e Rocchetta Medievale. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

FIORI DI RIVIERA A FINALPIA

Il 31 maggio ed il primo giugno, tornerà a Finale Ligure, nel quartiere di Finalpia per la prima volta, Fiori di Riviera un evento dedicato fiori, piante invaso ed ai prodotti agroalimentari. L’evento, alla sua decima edizione, vedrà l’allestimento di un mercatino florovivaistico ed agroalimentare, un ricco programma di eventi collaterali, il menu Fiori di Riviera per coinvolgere le attività commerciali di Finalpia e la Caccia al tesoro “Cattura il sapore” per i più piccoli e le famiglie.

Finalpia ha sempre avuto una tradizione legata al mondo dell’agricoltura con una forte connotazione improntata sulla produzione di miele, anche attraverso l’Abbazia Benedettina, e lungo la vallata ricca di aziende agricole e di coltivazioni private. La chiesa e l’abbazia benedettina di Santa Maria a Finalpia costituiscono uno dei più importanti centri monastici della Liguria sotto il profilo religioso e artistico. Una prima chiesa dedicata alla Madonna è documentata nella valle di Pia nel 1170, quando il possesso su di essa e su due mulini lì esistenti furono confermati all’abbazia benedettina di San Quintino di Spigno.

L’evento si svilupperà tra Piazza Abbazia, Via Santuario, Via Molinetti, Via Drione e Via Porro a Finalpia.

Nelle vie del centro il pubblico potrà trovare gli espositori e le attività commerciali di Finalpia che proporranno prodotti dal tema “Fiori di Riviera” ed i menu dedicati. Sono 27 le attività di Finalpia che parteciperanno attivamente all’evento con menu a tema tra il Lungomare ed il Centro Storico di Finalpia.

Presso Piazza Abbazia si svolgeranno i laboratori all’interno dell’area Flowers Corner, si potrà visitare la mostra dei bouquets di Sanremo, realizzati dal Distretto Florovivaistico della Liguria e l’aiuola dedicata alle piante tipiche della Liguria realizzata dai Vivai Montina.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME ARRIVA A VADO

Domenica 1 giugno per la settima tappa del tour 2025 il Mercato Riviera delle Palme arriva a Vado Ligure.

Dalle 8 alle 19.30 il lungomare cittadino sarà “invase” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

ROBY FACCHINETTI AL FINALE MUSIC FESTIVAL

Nell’ambito del Finale Music Festival – Incontri con la musica, sabato 31 maggio, alle 21, all’Auditorium Destefanis di Piazza S.Caterina Finalborgo appuntamento con Roby Facchinetti che presenta “Parsifal – L’uomo delle stelle”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In una chiacchierata con Roberto Grossi, il cantante illustrerà l’opera-prog che racconta le gesta del

cavaliere mitologico con le sue musiche e le liriche di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini. Successivamente il firmacopie.

L’Opera-prog nasce da quello che è sempre stato un forte desiderio da parte di Facchinetti, di completare e trasformare in un’opera autentica il racconto dell’eroe Parsifal, già protagonista dell’omonima suite mu-sicale e album, grande successo dei Pooh del 1973. Questo ambizioso progetto di Roby Facchinetti che ha richiesto cinque anni di lavoro, inizia nel 2016 insieme al collega e amico per sempre Stefano D’Orazio e sviluppa in oltre due ore di musica, le numerose imprese eroiche di Parsifal durante le crociate e alla ri-cerca del leggendario Santo Graal.

Roby Facchinetti, che interpreta vocalmente il personaggio di Parsifal, è accompagnato nel narrare le av-venture dell’eroe, da grandi artisti della musica italiana ed internazionale che raccontano la storia e le ge-sta di Parsifal.

AL LOANO STREET SHOW ANCHE VANNI ODDERA

Dal 31 maggio al 2 giugno torna il “Loano Street Show”, il festival degli artisti di strada organizzato dal Centro Culturale Polivalente e Fipe/Confcommercio con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Durante le tre giornate (sabato 31 maggio dalle 10 alle 23, domenica 1 giugno dalle 10 alle 23 e lunedì 2 giugno dalle 10 alle 19) acrobati, giocolieri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti e cantanti, clown e giullari, illusionisti si esibiranno in circa decine di spettacoli nelle vie e nelle piazze della città, dando dimostrazione delle loro abilità e regalando a tutti risate ed emozioni.

Grazie alla collaborazione con Stramercatino Torino, sulla passeggiata a mare saranno presenti decine di stand di artigiani e artisti provenienti dal Piemonte, che realizzeranno sul posto e dal vivo le loro creazioni.

Il momento clou del “Loano Street Show” sarà venerdì 31 maggio in piazza Italia quando il campione di motocross e freestyle Vanni Oddera porterà in scena il suo “Free Style Show” con due spettacoli alle 16.30 e alle 22. A seguire, due “sessioni” della sua celebre mototerapia con e a favore di ragazzi disabili. Oddera sarà in piazza Italia per tutta la giornata. Lo spazio davanti a Palazzo Doria ospiterà anche un mercatino solidale a favore dell’istituto Gaslini di Genova.

RADUNO DELLE APE PIAGGIO A LOANO

Domenica 1 giugno si terrà la terza edizione di Aperiscrolla, raduno aperto a tutti i possessori dei leggendari veicoli Piaggio.

Il programma della giornata prevede alle 9.30 il ritrovo e la punzonatura dei mezzi presso il molo Marinai d’Italia a Borghetto; alle 10.30 partenza per il giro in direzione Marina di Loano; alle 11 aperitivo presso Shardana Wine Bar (offerto dallo stesso locale); alle 11.30 sfilata sul lungomare di Loano con destinazione piazza Italia per la benedizione dei mezzi; alle 12.30 pranzo in via Magenta in collaborazione con Vecchia Loano (al costo di 15 euro: parte del ricavato sarà devoluta all’istituto Gaslini di Genova); alle 17 saluti finali. La giornata sarà allietata dalla musica live dei Running Shadows e dei Blinders.

La manifestazione è organizzata dall’Azienda Agricola Aperiscrolla e da Vecchia Loano con il patrocinio dei Comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito in collaborazione con Ape Club d’Italia e Vespa Club Pietra Ligure.

In caso di maltempo il raduno sarà rimandato a data da destinarsi.

SHAKESPEARE BY NIGHT SUL PRIAMAR

L’estate del Teatro della Tosse si apre con “Shakespeare by night”, in un nuovo allestimento in scena dal 29 maggio al 1 giugno, alle 21, all’interno della fortezza Priamar di Savona: una prima volta d’eccezione grazie al sostegno del Comune di Savona con il contributo di Fondazione De Mari.

Shakespeare by night, spettacolo a stazioni di Emanuele Conte, una produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, prosegue il suo viaggio ed apre questa estate 2025 con quattro nuove repliche in programma dal 29 maggio al 1 giugno in un nuovo allestimento nella fortezza del Priamar di Savona, tra bastioni imponenti, circondata da una vista a 360 gradi che abbraccia il mare, le montagne e la città.

CINQUANTESIMA EDIZIONE PER CENGIO IN FESTA

Tutto pronto per la cinquantesima edizione di Cengio in Festa che si terrà dal 29 maggio al 3 giugno.

Di seguito il programma:

Sabato 31 Maggio si balla con i SATURNI

Domenica 1 Giugno Concerto Disco Inferno a seguire DJ Set

Lunedì 2 Giugno si balla con Bruno MAURO

Martedì 3 Giugno serata DANCE con i Fool Party

Tutte le sere stand gastronomico dalle 19.00 con i piatti della tradizione e serate a tema.

VIAGGIO NEL TEMPO CON ROCCHETTA MEDIEVALE

Torna la magia di Rocchetta Medievale a Rocchetta Cairo. La diciassettesima edizione della manifestazione sarà un insieme di emozioni e di appuntamenti imperdibili. Mercanti, musici, giullari, mangiafuoco, falconieri, armati , sbandieratori e tamburi animeranno il borgo mentre le taverne rifocilleranno i viandanti affamati in cerca di delizie. Il cuore pulsante di quest’anno saranno i mercati e gli artigiani, il popolo in ogni sua forma. Veri e propri mestieranti e mercanti che rievocheranno a pieno le attività medievali.

Il Programma

Sabato 31 maggio – ore 18.00 apertura del borgo – ore 18.30 corteo storico per le vie del paese e rito di consegna delle chiavi del borgo alla famiglia Scarampi. Esibizione degli sbandieratori e tamburi del Sestriere Auriveu di Ventimiglia e della Compagnia dell’Orso di Pistoia sul sagrato della chiesa – ore 19.00 apertura delle taverne – ore 19.30 spettacolo a cura dell’ A.S.D. La Danza E’ – ore 20.30 corteo storico per le vie del paese – Dalle ore 21.00 spettacoli di intrattenimento con: i rapaci di Terra di Confine, Milfo lo Buffon Giullare, spettacolo di danza con Asd La Danza È, Gianluca Foresi e gli spettacoli col fuoco con gli Iannà Tampè Le taverne rimarranno aperte fino a tarda ora per i più affamati.

Domenica 1 giugno – ore 10.00 apertura del borgo – ore 10.00 workshop di Sbandieramento sul sagrato della chiesa a cura del Sestriere Auriveu di Ventimiglia – ore 10.45 corteo storico per le vie del paese – ore 11.15 Santa Messa con benedizione dei contradaioli che disputeranno il Palio – ore 12.30 apertura delle taverne – ore 14.30 battesimo della sella e concorso di Disegno Ippico a cura della Scuderia Ponte Romano – ore 15.00 apertura dei mercati – ore 15.30 workshop di Sbandieramento sul sagrato della chiesa a cura del Sestriere Auriveu di Ventimiglia -ore 17.00 spettacolo di danza dell’ A.S.D. La Danza E’ – ore 17.30 corteo storico per le vie del paese – ore 17.45 II° Torneo Degli Scarampi (torneo di tamburi medievali con i gruppi ospiti e tamburini di casa Tumultum Tympana dell’Ordine del Gheppio) – ore 19.00 Palio delle Contrade – ore 19.00 apertura delle taverne – ore 20:40 corteo storico per le vie del paese e premiazione: della contrada vincitrice del Palio delle Contrade, del vincitore del concorso Disegno Ippico e dei tamburini vincitori del II° Torneo Degli Scarampi. – dalle ore 21.00 spettacoli di intrattenimento con: i rapaci di Terra di Confine, Milfo lo Buffon Giullare, spettacolo di danza con Asd La Danza È, Gianluca Foresi e gli spettacoli col fuoco con gli Iannà Tampè Le taverne rimarranno aperte fino a tarda ora per i più affamati.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 31 MAGGIO, inizio alle ore 10.30 con CONOSCIAMO OLLY E IL FALCO, alle 11.30 L’ASINO CUORIOSO, mentre dal pomeriggio spazio al format esperienziale VITA IN MANEGGIO (15.00), a seguire LA MERENDA DELL’ASINO (16.30).

DOMENICA 1 GIUGNO si parte alle 10 e 30 con il GIRETTO NEL PARCO per conoscere gli amici asinelli. Nel pomeriggio, dalle 15.00, torna l’appuntamento con il PONY AGILITY, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorso, salto e giochi.

Alle 16.00 la PATENTE ASININA: i partecipanti dovranno condurre gli amici asinelli in un percorso rispettando regole e cartelli stradali. Alle ore 17.00 GIRETTI IN SELLA NELL’ULIVETO, sempre in compagnia del nostro staff.

LUNEDI’ 2 GIUGNO il #parconatura di #pietraligure ospiterà un pomeriggio divertente dedicato ai giochi di una volta e a giochi a squadre.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

