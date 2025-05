Finale salvo, impresa da “tinkerman” per Giancarlo Delfino: “Merito del gruppo che va tutelato. Per loro ci sono sempre, l’ho dimostrato tornando”

Ventimiglia. Il Finale è salvo, seconda impresa consecutiva sulla panchina giallorossa per Delfino. Contro il Ventimiglia arriva un’altra vittoria, questa volta di misura, dopo il 3-1 al Borel della gara d’andata. In gol quest’oggi Nazarenko, a consolidare il punteggio (0-1) verso il tramonto della partita per mettere in cassaforte una salvezza tanto agognata quanto meritata.

Non è stata un’annata facile per la squadra finalese, che si è trovata anche in questa stagione a lottare per mantenere la categoria. E il ritorno di Delfino, esattamente come nello scorso anno, ha aiutato il club a rimanere in Promozione: “L’avevo detto a questi ragazzi, per loro e per la squadra ci sarei sempre stato”, queste le dichiarazioni al termine del match dell’allenatore, entusiasta per il risultato appena ottenuto con dedica speciale: “Questa vittoria è per Aldo Iannotta, gli siamo vicini in un momento delicato che sta attraversando”.

“I miei pensieri vanno prima di tutto ai ragazzi, si sono meritati tutto perché in questo mese e mezzo sono cresciuti sotto tanti punti di vista, hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo”, il primo pensiero di Delfino è indirizzato alla sua squadra: “Poi un ringraziamento particolare va ai miei genitori e alla mia compagna, ma questa vittoria va dedicata ad Aldo Iannotta che sta attraversando un periodo difficile, gli siamo vicini. Faccio i complimenti al Ventimiglia. Mi dispiace tantissimo, a livello di qualità non si meritavano neanche loro questa situazione”.

“Dal primo giorno che sono arrivato ho chiesto determinate cose – continua l’allenatore -, lottando contro tutti, sia fuori che qualcuno dentro. Qualche persona dovrebbe stare più vicino ai ragazzi invece che urlargli dalla tribuna, così è sempre facile. Non invento e non insegno niente a nessuno, però l’aiuto da una mano. I ragazzi si sono messi a disposizione e hanno capito le difficoltà, l’hanno dimostrato sacrificandosi uno per l’altro. Quest’anno avevo deciso di non fermarmi qua per alcuni miei problemi, ma gli avevo detto che per loro ci sarei sempre stato, l’ho dimostrato“.

Al momento non sembra certo e scontato il continuo di Delfino sulla panchina del Finale: “Non mi ha mai spaventato nessuna situazione particolare. Non per forza devo trovarmi la pappa pronta, per me ci si può arrivare ma ci vogliono dei valori e la disposizione dei ragazzi. Ad oggi non so cosa potrà succedere in futuro, ci siederemo con la società e vedremo i loro intenti se combaciano con i miei, se esiste un progetto”.

“Sicuramente mi sono trovato bene – chiosa Delfino -, ma alcuni fattori vanno esaminati al momento. Ho sempre portato rispetto verso ogni componente della società che voglio ringraziare, quando mi hanno salutato è stato bellissimo, non era dovuto. Quando ho accettato avevo detto che avremmo visto un anno per volta, per ora godiamoci questo, ce lo meritiamo“.