Finale, Roberto Grossi replica alla minoranza: “Un attacco strumentale, inesatto e scorretto”

Finale Ligure. L’affondo della minoranza di Finale Ligure, nello specifico del Gruppo Impegno x Finale rappresentato in consiglio da Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro, ha suscitato la dura reazione dell’architetto Roberto Grossi.

Motivo del contendere il compenso percepito dall’architetto per “l’attività di coordinamento degli eventi turistici e direzione artistica del Finale Music Festival”.

Di seguito, la replica di Grossi, che ha definito l’attacco “del tutto strumentale, inesatto e scorretto”: “Una vera macchina del fango messa in atto da parte di personaggi che nella scorsa amministrazione si sono distinti per loro politiche speculative, clientelari, e non certo brillanti per trasparenza”, ha tuonato.

“Il compenso attribuitomi, e per il quale gridano allo scandalo, non riguarda solo il lavoro di questi sei mesi ma anche quello svolto dall’inizio dell’anno, dopo aver lavorato gratuitamente per la realizzazione tutti gli eventi svolti l’anno precedente”.

“La minoranza, – ha proseguito, – non dice di tutte le spese che il contratto stabilisce a carico del sottoscritto, tra cui la grafica per il materiale pubblicitario di tutte le manifestazioni, la realizzazione, stampa e fornitura del materiale promozionale occorrente per gli ‘Incontri con la musica’, le spese per i viaggi, le sistemazioni, i catering, la ristorazione di tutti i moltissimi artisti coinvolti”.

“Per quanto riguarda la sicurezza inoltre dovrò sostenere tutte le incombenze e le spese di carattere amministrativo e del personale per ogni singolo concerto: steward, addetti antincendio, personale medico e volontari”.

“Forse la minoranza non conosce gli ingenti costi che si debbono sostenere per i grandi concerti di carattere nazionale ed internazionale, come quelli che si terranno questa estate, perché loro non sono stati mai capaci di organizzarli. Dopo anni di assoluto declino culturale a Finale sono tornati eventi degni di questo nome e questo evidentemente suscita invidia”, ha aggiunto ancora.

“O forse la minoranza non mi perdona di aver pubblicamente denunciato la loro privatizzazione illegittima di Castelfranco, che finalmente tornerà ad essere uno spazio pubblico come era previsto dal progetto di restauro, finanziato con i soldi dei cittadini. Ringrazio le moltissime persone che hanno espresso la loro solidarietà per questo attacco vergognoso”, ha concluso l’architetto Grossi.