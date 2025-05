Finale, resa nota la nuova gestione del settore giovanile. In programma il rifacimento di tribune e spogliatoi

Il Finale Calcio si rimette ufficialmente in pista per la stagione 2025 / 2026 con un fitto programma di novità che interessano tutti i comparti: dai vertici fino alle tattiche sul campo.

La prima grande rivoluzione riguarda la nascita di un nuovo gruppo, operativo già da tempo, che si occuperà del settore giovanile: il team sarà composto da ex giocatori e amici, mossi da grande entusiasmo e voglia di fare, che hanno deciso di mettere le loro competenze e il loro tempo al servizio del Finale Calcio, con lo scopo di rilanciare la società, ma anche per garantire ai giovani una scuola calcio più tecnica con obiettivi ben precisi.

Il presidente Candido Cappa ha deciso di affidare la carica di direttore del settore giovanile a Pier Paolo Gallea, manager finalese che in questo contesto avrà il compito di gestire la parte manageriale, attraverso un organigramma piramidale, in cui ognuno ha le proprie competenze e il proprio ruolo.

Di seguito il direttivo del settore giovanile completo:

⁠ ⁠Carobbi Andrea : Team Manager

⁠ ⁠Pier Paolo Gallea: Direttore Generale Settore Giovanile

⁠ ⁠⁠Massimo Locatelli: Responsabile centro sportivo

⁠ ⁠⁠Giorgio Amosso: Responsabile Tecnico

⁠ ⁠⁠Mattia Pisà: Direttore Sportivo

⁠ ⁠⁠Matteo Briano: Responsabile Dirigenti

Il nuovo gruppo operativo si è già messo in moto compiendo come primo grande passo concreto, previo accordo con il Responsabile Organizzativo Emanuele Crespi dal prossimo 1° luglio saremo affiliati a Genoa Academy. Questa speciale collaborazione porterà una volta al mese gli allenatori del Genoa direttamente nello stadio del Finale, per supportare il mister e per dare dettami tecnici ai giocatori. Inoltre, a luglio, ad affiliazione certificata si terrà una settimana di Camp Estivo rivolto sia ai ragazzi del Finale sia a quelli delle aree limitrofe, con la presenza di tecnici tesserati Genoa Cfc..

Ma le novità non sono finite, infatti il Comune di Finale Ligure ha in programma i lavori per il rifacimento delle tribune e degli spogliatoi, mentre la società ha intenzione in futuro di costruire e gestire 2 nuovi campi da padel; verranno avviate anche delle nuove iniziative sportive; Tanti saranno il mister riconfermati ma verranno accolti anche dei nuovi arrivati.

Quello che è stato intrapreso è un percorso a medio/lungo termine, che però ha già iniziato a dare i suoi frutti, grazie al prezioso supporto dell’Amministrazione Comunale e dei partner, con i quali la Società intrattiene ottimi rapporti.

Il nuovo gruppo operativo è certo che i risultati sportivi arriveranno e che la nuova scuola calcio saprà essere all’altezza della gloriosa storia del Finale Calcio che, dal 1908 ad oggi, continua a far sognare i giovani.