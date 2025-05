Finale playoff, Virtus Don Bosco vs Priamar Liguria LIVE: il match minuto per minuto

Virtus Don Bosco 1 (43′ Fazio) – Priamar Liguria 1 (63′ Amato)

83′ Miracolo in area Virtus Don Bosco! Alaza super sul fondo, scarta il marcatore e serve al centro Amato che calcia a botta sicura. Urlo di gioia strozzato in gola dai difensori della Virtus che si immolano. Loro esultano come per un goal fatto, gli ospiti si disperano come chi fallisce un rigore al novantesimo.

81′ Bel cross di Rebottaro, diretto verso Amato. Provvidenziale l’uscita di Kotsiubynskuiyi.

76′ Ancora un cambio per i locali, che ora sembrano in affanno. Kola entra al posto di Dondo. Forze fresche anche per la Priamar Liguria con l’innesto di Perotti per Ranne.

75′ Palo di Amato! Classico tiro a giro, sembra entrare in porta ma il palo dice di no. Priamar Liguria a un passo dal vantaggio.

72′ Mordeglia stende Curcio e viene ammonito. Pescio calcia direttamente in porta. Forte ma centrale.

70′ La Virtus Don Bosco ha reagito bene al goal subito e ora spinge. Ancora un cambio, Noro al posto del numero tre Siri.

69′ Giacchello per Fazio nella Virtus Don Bosco. Il nuovo entrato guadagna subito un corner. Selimaj rinvia di pugno.

63′ Pareggio Priamar! Amato! Alaza calcia dalla linea di fondo sorprendendo il portiere che respinge con la collaborazione del palo ma il 10 rossoblù è lì e con tutta la rabbia possibile scaraventa il pallone in rete!

62′ Leggerezza clamorosa di Djomi che al posto di spazzare prova la giocata tecnica regalando il pallone a Rebagliati, la cui gran conclusione a incrociare si spegne a lato di poco.

61′ Mister Cella richiama in panchina Maggiore e inserisce una nuova prima punta: entra Alaza.

60′ Bella azione della Priamar, Amato tocca per Palmiere che in corsa crossa sul secondo palo per Rebottaro. Il capitano incorna ma non riesce a schiacciare in porta palla alta.

59′ Bel lancio di Cella per la corsa di Curcio che in area perde il tempo per l’assist al centro e viene chiuso da Siri in scivolata.

57′ Seconda frazione bloccata, la Priamar ha buoni interpreti ma oggi la manovra latita. Maggiore riceve in area un lancio lungo ma non riesce a calciare.

52′ Primo cambio nella Priamar Liguria: Monteleone prende il posto di Vaiarini.

46′ Ponte cambia: Giusto al posto di Tomasi.

Secondo tempo

Regolamento: a differenza delle altre stagioni questo non è l’ultimo atto della Seconda Categoria. La vincente del playoff accederà alla fase regionale contro le vincenti dei playoff degli altri gironi. Questo per determinare la classifica definitiva dei ripescaggi, che fino all’anno scorso veniva definita tramite la media punti. Ciò detto vista la salvezza della Cairese in Serie D si è verificata l’ipotesi regolamentare secondo cui saranno sei i posti in Prima Categoria dai playoff di Seconda Categoria. Insomma, vincere oggi significherebbe promozione.

45’+3 Chiude in attacco la Priamar Liguria con due conclusioni ravvicinate, la prima di Amato e la seconda di Pescio. In entrambi i casi la difesa respinge.

43′ Vantaggio Virtus Don Bosco! Palla in mezzo dalla sinistra con Fazio che di testa anticipa di una frazione di secondo Selimaj in uscita!

43′ Occasione Virtus Don Bosco. Dondo calcia dal limite, c’è anche una deviazione, palla in corner.

40′ Amato va via a Cimolato costringendolo al fallo. Ammonito il numero due dei varazzini.

38′ La Virtus Don Bosco spreca l’ennesimo corner calciando lunghissimo oltre il secondo palo.

30′ In questa fase la Priamar Liguria spinge maggiormente.

24′ Cooling break utile per un ripasso regolamentare: in caso di pareggio al termine dei supplementari sarà la Virtus Don Bosco a festeggiare per il miglior posizionamento al termine della regular season. I varazzini sono arrivati terzi, mentre la Priamar Liguria quarta. Gli ospiti hanno battuto in semifinale settimana scorsa la Nolese per 2 a 0.

21′ Ora sale di tono la Priamar. Bella sventagliata di Vaiarini, gran controllo al volo a seguire di Amato che poi si accentra e tira. Conclusione però non angolata parata dal portiere dei locali.

17′ Bello sviluppo della Priamar sulla destra, Vaiarini fa sua una seconda palla e costringe Tomasi al fallo da ammonizione.

16′ Ancora occasione per i locali. Calcio di punizione calciato verso l’area piccola con Sicari che prima da in piedi e poi da terra non riesce a infilare in rete da due passi.

15′ Virtus Don Bosco più in palla, lancio verticale per Sicari. Cella chiude bene ma è angolo per i varazzini. Battuta verso il secondo palo troppo lunga.

13′ Brivido Priamar Liguria, rimessa laterale della squadra di casa a cui segue una spizzata di Fazio, Selimaj si ritrova a sorpresa il pallone tra le mani .

10′ Azione della Virtus Don Bosco. Fazio si ritrova il pallone appena dentro l’area, ma calcia troppo centrale. Para a terra senza problemi Selimaj.

7′ Cella perde il contrato con Sicari e poi per metterci una pezza interviene in scivolata commettendo fallo, ammonito il centrale gialloblù.

5′ La Virtus risponde, Dondo si trova nel cuore dell’area ma da due passi calcia alto.

3′ Priamar pericolosa su corner di Pescio, il tentativo di battuta di Maggiore viene respinto.

1′ Si parte. Virtus Don Bosco in maglia bianca con dettaglia gialloblù, calzettoni e pantaloncini bianchi. Classica divisa rossoblù per la Priamar Liguria.

Primo tempo

Virtus Don Bosco: 1 Kotsiubynskuiyi, 2 Cimolato, 3 Siri M, 4 Dondo, 5 Siri R, 6 Mordeglia, 7 Rebagliati, 8 Cozzi, 9 Fazio, 10 Sicari, 11 Tomasi. A disposizione: 12 Mantero, 13 Giusto, 14 Rogna, 15 Noro, 16 Giacchello, 17 Valle, 18 Carabetta, 19 Kola, 20 Gallione. Allenatore: Claudio Ponte.

Priamar Liguria: 1 Selimaj, 2 Curcio, 3 Palmiere, 4 Vaiarini, 5 Cella, 6 Djomi, 7 Rebottaro, 8 Pescio, 9 Maggiore, 10 Amato, 11 Ranne. A disposizione: 12 Abate, 13 Bovero, 14 Alaza, 15 Monteleone, 16 Zignego, 17 Caicedo, 18 Perotti. Allenatore: Mario Cella.

Arbitro: Daniele Santini di Savona.