Finale Music Festival, la minoranza attacca: “Altro che gratis, per la direzione artistica Incarico da 60mila euro all’architetto Grossi”

Finale Ligure. L’amministrazione finalese sigla un compenso di 60 mila euro per 6 mesi di “attività di coordinamento degli eventi turistici e direzione artistica del Finale Music Festival” (firma incarico 28 maggio, scadenza 31/12/25). La minoranza chiede delucidazioni in merito ad un compenso – che viene definito dagli esponenti dell’opposizione – “molto elevato negli importi e limitato nei contenuti”.

“Sono passati pochi mesi dalla richiesta fatta in consiglio Comunale relativamente al ruolo dell’arch. Grossi all’interno della struttura dell’Ufficio Turismo”. Questo il commento del Gruppo Impegno x Finale , rappresentato in Consiglio da Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro.

“La risposta del vice sindaco ed Assessore al Turismo Maura Firpo è stata chiara: ‘.l’Arch. Grossi non è stato pagato per il suo aiuto nell estate 2024 e non lo sarà nemmeno in futuro… è un amico che fa volontariato’. Non mettiamo in discussione la legittimità degli atti, comprendiamo si possa affidare direttamente un incarico di questo tipo configurandolo come fiduciario, ma ci sentiamo presi in giro dall’amministrazione che pochi mesi fa su esplicita nostra richiesta ci ha raccontato una falsità”.

“In altri Paesi per molto meno ci si dimetterebbe per una bugia di questo tipo, qui invece sembra la cosa piu’ normale del mondo ed attendiamo l’ennesima maldestra giustificazione. L’incarico è stato attribuito senza una comparazione con altri eventuali professionisti, ma semplicemente accettando in toto una proposta fatta il 25 aprile dallo stesso architetto Grossi. Curiosando sul web incarichi simili, ma in città molto piu’ grandi di Finale Ligure, hanno importi annui piu’ bassi di questo (che su base annua per assurdo sarebbe di 120 mila euro). Leggendo la determina di incarico speravamo che questo comprendesse cachet per potenziali artisti od eventuali pernottamenti, service, logistica ed invece notiamo che sono sapientemente esclusi ed attribuiti espressamente al Comune”.

“Riteniamo questo incarico inopportuno, esoso, e non in linea con le reali necessità del nostro territorio – continua il Gruppo di minoranza -. Con queste risorse si sarebbe potuto istituire la figura di un vero Direttore del settore Turismo e Cultura, un manager che come abbiamo piu’ volte detto durante la nostra campagna elettorale potesse mettere in sinergia i molti contenitori culturali, attrarre risorse umane ed economiche, creare partnership pubblico/private con lo scopo di far crescere ulteriormente Finale Ligure e l’intero comprensorio. Un’occasione mancata. Una mancanza di rispetto all’intero Consiglio Comunale ed alla Città di Finale Ligure”.