Finale Ligure, violenza sessuale su minori in cambio di regali: rito abbreviato per padre Melis

Liguria. Si terrà giovedì 29 maggio, a Savona l’udienza preliminare in cui padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, arrestato perché accusato di aver compiuto abusi sessuali su un ex chierichetto e un suo ex alunno chiederà il rito abbreviato, ma sull’episodio che vede coinvolto un minore genovese la procura ha chiesto l’archiviazione.

Il religioso, difeso dagli avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino, era stato arrestato dai carabinieri di Genova nell’agosto dell’anno scorso e subito sospeso dalla Curia. Era finito in carcere, poi a domiciliari. Il fascicolo era transitato per competenza territoriale da Genova a Savona perché proprio nel savonese erano avvenuti i primi e più gravi episodi, vale a dire la relazione sessuale instaurata con un chierichetto che all’inizio dei fatti aveva 12 anni e a cui Melis ha chiesto ripetutamente favori sessuali in cambio di regali, cene, abiti firmati, videogiochi e migliaia di euro di ricariche attraverso una carta prepagata.

In base ai primi accertamenti dei militari dell’Arma Melis aveva, inoltre, provato a baciare altri due giovanissimi a Genova con la promessa di una sigaretta elettronica in dono, ma all’esito dell’incidente probatorio che si è tenuto nelle scorse settimane a Savona, la pm ha stabilito che nel caso ‘genovese’ non si rileverebbe alcun reato.

Il sacerdote quindi sarà processato per violenza sessuale di minorenne per la vicenda del giovane chierichetto che si era protratta per diversi anni, visto che il ragazzino ad un certo punto si era trasferito a Genova per studio e i rapporti tra i due si erano intensificati, così come i regali finché i famigliari del ragazzino si erano insospettiti e si erano rivolti ai carabinieri.

Il 29 maggio gli avvocati di padre Melis chiederanno di poter accedere al rito abbreviato per sperare nello sconto di pena.

Nel frattempo il religioso sta seguendo cure e corsi specifici per i sex offender in una comunità in Umbria, che opera sotto accreditamento e supervisione della Cei. Oltre al processo penale, il religioso dovrà comparire processato anche dal tribunale ecclesiastico. L’istruttoria in questo caso deve ancora cominciare.