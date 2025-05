Finale Ligure si candida ad ospitare l’assemblea nazionale dei Borghi più Belli d’Italia

Anche il Comune di Finale Ligure ha partecipato all’assemblea nazionale annuale dei “Borghi più Belli d’Italia”, tenutasi lo scorso fine settimana in Friuli Venezia Giulia, a Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone.

Sono 368 i Comuni italiani presenti nella rete, 28 dei quali liguri, a conferma del valore e della ricchezza del patrimonio storico-artistico della regione. L’adesione all’iniziativa è stata particolarmente significativa, con 193 Comuni intervenuti in rappresentanza di tutto il Paese.

“È stato un momento di confronto interessante e formativo – afferma il vicesindaco e assessore al Turismo Maura Firpo –. Sarà importante, per il nostro Borgo, mantenere una costante attenzione sul rispetto dei parametri richiesti per continuare a far parte di questo club a cui partecipiamo con una posizione di rilievo dal 2003”.

“La nostra intenzione è ora avanzare formalmente la candidatura per poter ospitare a Finalborgo l’assemblea nazionale nel 2029, un privilegio e un onore finora spettato a pochi e attraverso il quale siamo convinti di poter assumere un ruolo di ancor maggiore rilievo in questa importante rete che mantiene l’attenzione sulla salvaguardia dei nostri meravigliosi borghi”.

“Ringrazio il presidente Fiorello Primi per l’attenzione e la disponibilità mostrata nei nostri confronti e di tutti i Comuni intervenuti, il coordinatore regionale Sergio Zampieri per l’attenzione che presta costantemente ai Comuni della nostra regione, e il sindaco di Valvasone Arzene Fulvio Avoledo per l’ospitalità”.

L’evento ha rappresentato, come da consuetudine, un momento di confronto prezioso, durante il quale sono stati approfonditi i criteri di selezione e mantenimento del marchio di qualità, che impongono un controllo costante sul decoro urbano, sulla qualità dei servizi offerti, sulla tutela del paesaggio e sull’accoglienza turistica.

Tra questi anche il Comune di Finale Ligure, aderente da oltre vent’anni alla rete con il suo borgo medievale di Finalborgo, la cui partecipazione conferma l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale e nel consolidare la propria presenza all’interno di una rete che rappresenta un’eccellenza del turismo sostenibile italiano.