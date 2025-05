Finale Ligure ex aree Piaggio, il Pd: “Berlangeri deve consentire che tecnici del nostro partito entrino nella commissione”

Finale Ligure. “Dalle parole dette dal sindaco Berlangeri nell’ultimo consiglio comunale abbiamo appreso, con grande piacere, che l’attuale proprietà delle aree Piaggio, abbandonato il piano del 2008, presenterà un nuovo progetto di riqualificazione delle aree con una significativa riduzione delle volumetrie”, le parole di Carlo Decia, segretario del Circolo Pd del Finalese.

“Contestualmente il sindaco ha annunciato la convocazione della commissione consiliare creata ad hoc per affrontare la delicata questione – aggiunge – avevamo espresso al primo cittadino il nostro grande interesse a far parte di quella commissione che darà indicazioni per il futuro utilizzo di quella parte così significativa di territorio Finalese, utilizzo dal quale discenderanno una serie di scelte che interesseranno l’intero assetto della nostra città”.

“Il PD, essendosi rifiutato di appoggiare una lista che comprendeva esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia, non è presente in Consiglio Comunale ed in nessuna delle commissioni consiliari compresa, quindi, la commissione Piaggio, malgrado ci fosse stato assicurato il contrario”.

“Crediamo sia profondamente sbagliato aver voluto percorrere una strada che impedisce ad un partito che rappresenta il 23 per cento dei cittadini Finalesi di poter dare il suo contributo, piccolo o grande che sia, a queste importantissime scelte”, afferma Decia.

“Chiediamo quindi al Sindaco e alle forze politiche tutte di rivedere la decisione presa e di fare in modo che venga consentito anche ad esponenti e tecnici del nostro partito di far parte della commissione Piaggio”, conclude il segretario del Pd Finalese.