Finale Ligure, dopo un controllo 20enne in escandescenza ingerisce involucri con la droga: soccorso e denunciato

Finale Ligure. E’ stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: il movimentato episodio è avvenuto nella giornata di ieri, a Finale Ligure, dove un giovane 20enne, di origine straniera, con precedenti penali, è stato fermato nelle vie del centro finalese per un controllo della polizia locale a seguito della segnalazione di un furto avvenuto in un market poco distante.

Il 20enne, dopo i primi riscontri della pattuglia, è stato quindi condotto presso il vicino Comando: gli agenti, però, si sono insospettiti in merito a un certo nervosismo da parte del giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine per le sue attività di spaccio.

Nel momento in cui si stava procedendo ad una perquisizione, la persona fermata è andata in totale escandescenza: all’improvviso ha preso dalle tasche alcuni involucri e gli ha ingeriti, facendone cadere uno, contenente cocaina.

A quel punto si è scagliato ancora contro il personale in servizio che, a fatica, è riuscito a bloccarlo. Nel frattempo, è stato allertato anche il 118 in relazione alle possibili gravi conseguenze per aver ingerito gli involucri con la droga: il 20enne è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i trattamenti e le cure sanitarie del caso.

Al termine degli accertamenti sull’accaduto, svolti dalla polizia locale di Finale Ligure, per il giovane è scattata la denuncia penale e ora dovrà rispondere dei reati di possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.