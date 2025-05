Musica, ispirazione e un’opportunità per gli artisti. Domenica 11 maggio Finale Ligure accoglierà nuovamente la grande musica in una giornata intensa, per i giovani artisti e per tutti gli appassionati della canzone d’autore italiana, all’insegna del talento e del cantautorato, con un ospite d’eccezione.

All’artista selezionato attraverso il concorso organizzato in collaborazione con la Piccola Accademia dell’Arte, verrà consegnata la borsa di studio messa a disposizione dal Comune di Finale Ligure che gli consentirà di frequentare il prestigioso CET (Centro Europeo di Toscolano), scuola di alta formazione per autori, interpreti e compositori fondata da Mogol.

“Abbiamo colto al volo la proposta della Piccola Accademia dell’Arte – afferma il Vice Sindaco e delegato a Turismo, Cultura e Grandi Eventi, Maura Firpo – per dare una concreta possibilità agli interpreti e artisti del nostro territorio, attraverso la borsa di studio messa a disposizione dal nostro Comune, di entrare a contatto con la prestigiosa scuola di alta formazione musicale alla quale accederà il vincitore del concorso”.

“Siamo onorati di avere a Finale Ligure il Maestro Mogol che con la sua presenza e il suo spettacolo arricchiscono e impreziosiscono ancor più il calendario di Finale Ligure Città della Musica”.

Il percorso di selezione ha visto una prima fase online, al termine della quale sono stati scelti 15 finalisti. Questi si esibiranno in audizione a porte chiuse all’interno del suggestivo Teatro Aycardi, per essere valutati dal Maestro Giuseppe “Gioni” Barbera, affermato pianista, arrangiatore e compositore, noto per le collaborazioni con grandi nomi della musica italiana e per la sua intensa attività concertistica e didattica.

Il vincitore live davanti a Mogol, che premierà personalmente il vincitore. In palio anche altri riconoscimenti di grande valore.

La giornata si concluderà alle ore 21, all’Auditorium “Destefanis” nel Complesso Monumentale di Santa Caterina, quando, durante lo spettacolo tra musica e racconti con protagonista Mogol con l’accompagnamento al pianoforte dallo stesso Maestro “Gioni” Barbera, verrà proclamato il vincitore.

A conclusione di tutto il percorso, il pubblico avrà l’occasione di ascoltare tutti i quindici finalisti in uno spettacolo in calendario il prossimo autunno.

(ingresso alla serata con Mogol libero fino a esaurimento posti)