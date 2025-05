Festival “Su la testa” ad Albenga, “Finale for Nepal”, musical coi “Nati da un sogno” e tanto altro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Ad Albenga torna l’attesissimo Festival “Su la Testa”, mentre a Finale c’è “Finale for Nepal”, ma non mancheranno poi gli spettacoli teatrali come quello dei Nati da un Sogno che portano il musical a Villa Cambiaso, mostre d’arte, presentazioni letterarie oltre ad eventi all’aria aperta dedicati alla famiglia come l’evento “Bimbi in bici” a Garlenda e la “Merenda nell’oliveta” ad Andora. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

TORNA FINAL FOR NEPAL

Torna “Finale for Nepal” l’evento che unisce la passione per l’arrampicata sportiva alla solidarietà, in scena a Finale Ligure dal 16 al 18 maggio 2024.

Per tre giorni, nel centro di Finale Marina – tra Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Buraggi, Piazza di Spagna – ma anche sulle spiagge e i sentieri finalesi, si snoderà un ricco programma di iniziative, in grado di coinvolgere un vasto pubblico di tutte le età: gare boulder, presentazioni di libri, spettacoli, trekking, trail, yoga, mostre fotografiche e sessioni di benessere nel Villaggio del Benessere, oltre a momenti dedicati a conoscere e sostenere i progetti di solidarietà in Nepal, promossi dall’associazione di volontariato Finale for Nepal. Come sempre sarà possibile conoscere vari aspetti della cultura nepalese, dal cibo al tradizionale mandala, realizzato dai monaci per tutta la durata della manifestazione.

ALL’AMBRA IL FESTIVAL “SU LA TESTA”

Sabato 17 maggio gran finale del festival Su la testa di Albenga arrivato fieramente alla diciassettesima edizione. Tre giorni pieni soprattutto di musica ma anche di mostre, incontri e teatro. Il Festival è famoso per i tanti ospiti di qualità che ha ospitato sul palco del Teatro Ambra ma anche per la preveggenza con cui ha lanciato molti musicisti tra cui Zibba, Levante e Raphael Gualazzi quando questi nomi non erano protagonisti della scena e ancora faticano a trovare spazi e riconoscimento.

Gran finale sabato 17 con un trio fantasmagorico di rock spericolato dal nome Nylon; la loro proposta energica e fantasiosa si basa sulla verve e la creatività di Filippo Milani che ha già incantato lo scorso anno le piazzette ingaune durante gli eventi pomeridiani. Salirà sul palco Anna Carol, anche lei recentemente al concertone del 1° Maggio a Roma, con il suo pop indie d’autore intelligente sta stupendo con il nuovo bellissimo album “Principianti”. Tornerà il cantautore Lorenzo Santangelo, attivissimo con spettacoli e collaborazioni in tutta Italia; il suo repertorio unisce ironia ed intensità offrendo uno sguardo disincantato e senza fronzoli sulla realtà dei nostri giorni.

Gran finale con l’esibizione musicale di Neri Marcorè; da anni l’attore e regista pluripremiato ha una fiorente attività musicale che lo ha portato a collaborare con tanti amici di Su La Testa: da Giua ai Gnu Quartet e allo stesso Lorenzo Santangelo. La sua appassionata riproposizione della migliore canzone d’autore sarà un coinvolgente happy ending per l’intero festival.

MUSICAL A VILLA CAMBIASO COI NATI DA UN SOGNO

Tornano sotto la Torretta i Concerti di Primavera, giunti quest’anno alla 37esima edizione. La rassegna organizzata e diretta dalla pianista internazionale Cinzia Bartoli prenderà il via domenica 18 maggio per concludersi il 26 giugno, per un totale di 12 appuntamenti. L’esordio, però, quest’anno sarà molto diverso dal solito. Bartoli infatti ha deciso di aprire la rassegna non con un concerto, bensì con uno spettacolo di teatro musicale: domenica 18 maggio alle ore 20.30 a Villa Cambiaso i Nati da un Sogno di Savona porteranno quindi in scena “11 Settembre – l’isola che accolse il mondo”. La ragione dietro questa scelta è di quelle intime: lo show, infatti, racconta una vicenda – avvenuta nei giorni dell’attentato alle Torri Gemelle – che Bartoli ha vissuto in prima persona.

L’11 settembre 2001 infatti, dopo l’attentato, lo spazio aereo americano viene chiuso: l’operazione lasciò senza destinazione 38 aerei che vennero quindi dirottati in un piccolo paese canadese dove sorgeva un ex aeroporto internazionale, gigantesco e ormai in disuso. Tra gli oltre 6500 passeggeri arrivati senza preavviso a Terranova c’era anche la stessa Bartoli, diretta negli USA per un concerto. Lo spettacolo, attraverso le testimonianze e le storie vere di residenti e passeggeri realmente esistenti (da cui nel 2018 è stato tratto anche un documentario), racconta – tra ironia e commozione – le grandi difficoltà con cui i cittadini del luogo si sono organizzati per accogliere un numero di sfollati che superava quello degli abitanti.

BIMBI IN BICI A GARLENDA

Bimbimbici in programma sabato 17 maggio, dalle ore 15, in parco Serre a Garlenda, è un’iniziativa nazionale organizzata da FIAB per promuovere l’uso della bicicletta in ambito urbano anche tra i più piccoli e giovani. La sezione FIAB di Albenga in collaborazione con la U.C. Garlenda propone questo evento che si svolge

sulla pista ciclabile messa a disposizione dal Comune: una struttura immersa nel verde e offre anche percorsi ciclabili nella natura e senza un grande traffico automobilistico.

Il Comune di Garlenda oltre a patrocinare l’evento permette l’uso di Parco Serre dove c’è la pista ciclabile in Regione Bauso.

“Ci si ritrova alla pista – annuncia Omar Alessi, presidente della U.C. Garlenda- registriamo i bimbi accompagnati dai genitori, dai 3 anni in su. È necessario portare la bicicletta e caschetto”.

MERENDA NELL’OLIVETA AD ANDORA

Sabato 17 maggio il Comune di Andora, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e l’Associazione Culturale “Antico Borgo di Rollo”, invita cittadini e visitatori a partecipare a “Merenda nell’Oliveta 2025”, un evento dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e alla scoperta del paesaggio olivicolo ligure. Partecipazione gratuita.

Con lo slogan “L’olio che unisce”, l’iniziativa mira a promuovere la cultura dell’olio e a rafforzare il legame tra territorio, tradizioni agricole e comunità.

Il percorso si snoderà tra gli uliveti dell’Antico Borgo di Rollo, un luogo suggestivo dove natura e storia si fondono. Due i luoghi di Ritrovo del programma:

Ore 15.30: partenza dalla passeggiata di Via Immacolata 52 (strada per Rollo)

Ore 16.10: ritrovo alternativo presso il parcheggio del Cimitero di Rollo

Seguirà una breve passeggiata guidata fino all’uliveto dove sarà offerta una merenda con prodotti tipici locali.

“LA VERITA’ DI FREUD” IN SCENA AL TEATRO SACCO

Sabato 17 maggio, alle 21, all’Antico Teatro Sacco di Savona, andrà in scena “La verità di Freud” di Stefania De Ruvo con la Compagnia Avantitutta, compagnia Stabile Teatro Govi, per la regia di Monica Pesaresi.

Commedia degli equivoci con protagonisti di eccezione: Es, Io e Super io. Per la prima volta Freud fa ridere. Aveva ragione Freud e non perché Nadia, la protagonista di questa commedia, sia una sua fan ma perché ha talmente chiare le contraddizioni che avvengono nella sua testa che le materializza sul palco. Il pubblico, così, vedrà interagire Nadia con due strani personaggi: ES, espressione dei desideri e dei bisogni della persona, senza freni, volgare e chiassoso e SUPER IO, espressione della educazione e delle pressioni della società e della religione, solo dovere e sensi di colpa. Ne scaturisce una commedia degli equivoci nuova, ironica e divertente che vuole far ridere con intelligenza. La protagonista Nadia è cosciente di come Es e Super io si intromettano nella sua vita e guidino le sue azioni e cerca di cavarsela, malgrado tutto, nelle relazioni con una madre troppo presente ed una sorella mai cresciuta. A complicare le cose ci penseranno l’ingresso di curiosi disturbatori inviati dalla madre.

GIORGIA WURTH PRESENTA IL SUO LIBRO A VARAZZE

La Biblioteca Civica Comunale Montale di Varazze ospiterà un evento culturale di grande rilievo nel mese di maggio, grazie all’iniziativa dell’Assessore alla Cultura del Comune, Mariangela Calcagno. Sabato 17 maggio, alle ore 17.15, gli appassionati di letteratura e di tematiche sociali avranno l’opportunità di partecipare alla presentazione del libro “Che la mia fine sia un racconto. Sogniamo una Palestina libera, intanto la Palestina ha liberato noi” di Giorgia Würth. L’incontro sarà moderato da Vanni Oddera, noto per il suo impegno sociale e culturale.

L’opera di Würth è un diario collettivo che intreccia voci diverse per raccontare la lotta per la sopravvivenza di un popolo e l’impatto profondo di questa resistenza sulle coscienze di chi osserva. Il libro offre una riflessione intensa sulla giustizia, i diritti umani e la libertà di pensiero, temi che hanno assunto un’importanza ancora maggiore negli ultimi anni.

Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con l’autrice e il moderatore, approfondendo le tematiche trattate nel libro e partecipando alla sessione di firmacopie.

ALLA UBIK INCONTRO CON GUIDO RODRIGUEZ

Sabato 17 maggio, alle ore 18, alla libreria Ubik di Savona incontro con Guido Rodriguez, Professore di neurofisiopatologia e presentazione del romanzo “La ragazza con la gonna a fiori” (Morellini). Partecipa Antonio Maria Ferro già Direttore Dipartimento Salute mentale ASL2. Introduce Renata Barberis.

Antonio Ricci, giornalista genovese appassionato di fotografia, acquista una Leica D7 usata, ma non immagina che alcune misteriose fotografie trovate nella memory card lo trascineranno in un’indagine sulla scomparsa di una ragazza e nel recupero di tessere essenziali della propria infanzia cancellate da un dramma familiare. Con l’aiuto di Laura, una ricercatrice universitaria con cui sviluppa un legame profondo, Antonio si trova coinvolto in un intrigo che potrebbe costare la vita a entrambi. Ma il tempo stringe, e ogni passo falso potrebbe significare la fine per la ragazza con la gonna a fiori. Un romanzo che esplora i meccanismi della memoria, del trauma e del bisogno di cercare la propria Itaca, mescolando sapientemente elementi del noir con una profonda analisi psicologica dei personaggi.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 17 MAGGIO alle ore 10 e 30 PERCORSO DELLE ERBE AROMATICHE, nel pomeriggio, dalle 15 e 30 GIOCHI E ANIMAZIONE PER BAMBINI: corsa sacchi, gioco degli anelli, tiro alla fune, gioco del fazzoletto… E molto altro!

Inoltre, alle ore 15.00, spazio al tradizionale e sempre apprezzato format FUN4KIDS, il doppio divertimento con #asini e #cavalli del parco.

A chiudere la giornata un nuovo appuntamento con lo #slowtrekking (ore 16.00).

DOMENICA 18 MAGGIO alle ore 10 e 30 GIRETTO NEL PARCO per conoscere gli amici asinelli. Nel pomeriggio, dalle 14 e 30, torna il BATTESIMO DELLA SELLA, dove bambini e adulti potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione.

Alle ore 15 e 30 sarà ancora divertimento in FAMIGLIA: giochi di una volta (uovo nel cucchiaio, gioco del barattolo, telo paracadute, labirinto con l’elastico) e tanto altro…

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

