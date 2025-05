Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività

Savona. Manca un mese al ritorno del Festival della Maiolica, in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nei Comuni della Baia della Ceramica – Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure. Tre giorni di eventi diffusi per dare ufficialmente il via all’estate, con performance, laboratori, incontri, mostre e momenti conviviali, tutti legati al mondo della ceramica artistica e artigianale. L’edizione 2025 segna una novità importante: il festival è ora gestito dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus, che ne cura il coordinamento, insieme con i Comuni, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Confartigianato Savona.

Il programma ufficiale, disponibile su www.festivaldellamaiolica.it e in continuo aggiornamento, propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per pubblici di tutte le età, con eventi di rilevanza anche nazionale. Tra questi, la mostra “Carlos Carlé e il grande gres”, che inaugurerà venerdì 6 giugno alle 18 presso il Centro Esposizioni del MuDA di Albissola Marina. Da non perdere anche “Nuove rotte per la ceramica” alla Pinacoteca Civica di Savona, un omaggio alle dieci città dell’AICC che hanno sostenuto la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Ampio spazio sarà dedicato all’intrattenimento, con il primo Festival di TeatroCeramica: una combinazione originale di parola e materia, con quattro spettacoli all’aperto in scena venerdì 6 e sabato 7 giugno ad Albisola Superiore. Sempre ad Albisola le ceramiche di Paolo Pastorino e Ernesto Canepa arricchiranno la passeggiata Montale grazie all’installazione permanente “Oasi blu”, un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana artistica (inaugurazione venerdì 6 giugno, ore 17).

A Celle Ligure, invece, si terrà una speciale performance in notturna, pensata per i più giovani: sabato 7 giugno dalle ore 19, presso il forno monumentale realizzato sul Molo dai ceramisti Marcello Mannuzza, Beatrice Minuto e Caterina Ricci, prenderà vita una suggestiva installazione artistico-musicale a cura dell’Associazione Fiammiferi.

Il programma continua con laboratori per adulti e bambini, presentazioni di libri e approfondimenti culturali, esperienze enogastronomiche, come la suggestiva Cena in bianco e blu a Savona (venerdì 6 giugno dalle ore 19.30) e il convegno promosso da Confartigianato Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona dal titolo “Identità Geografica Protetta per la ceramica” (sabato 7 giugno, ore 10), sarà una imperdibile occasione per tutti gli operatori del settore, per comprendere come avviare la procedura per il riconoscimento del marchio IGP alla produzione ceramica.

Accanto al cartellone ufficiale, prenderà vita un vivace e ampio programma OFF, che vedrà protagoniste botteghe, gallerie, stabilimenti balneari e attività locali: un tessuto di iniziative autonome pensate per celebrare la ceramica e l’identità della Baia, trasformando il Festival in una festa collettiva e condivisa.