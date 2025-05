“Festa di primavera a Millesimo, sabato 17 appuntamento con “MilleMaggio”

Millesimo. Sabato pomeriggio 17 maggio avrà luogo a Millesimo la festa di primavera “MilleMaggio”, un evento per grandi e piccini all’insegna dei fiori, colori e sapori, dove molte attività di Millesimo si metteranno a disposizione dei bambini per farli divertire con laboratori culinari, di manualità e di botanica. Sfilata canina, giochi sportivi e da tavolo, truccabimbi, mercatino di hobbistica: queste le principali iniziative in programma.

Una manifestazione pensata per le nuove generazioni ma che attrae anche tutte le altre fasce d’età, grazie ai banchetti di hobbisti presenti sotto i portici di Piazza Italia fin dal mattino.

“Da segnalare .sottolinea l’assessore Alessio La Placa – la partecipazione speciale dell’ Istituto comprensivo Lele Luzzati, la scuola di danza Scarpette rosse ed il canile di Cairo Montenotte. Un ringraziamento speciale va a tutte le varie associazioni che prenderanno parte all’evento”.