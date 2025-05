Festa della Mamma alla Rsa di Spotorno: spazio a laboratori artistici

In occasione della Festa della Mamma la RSA Opera Pia Siccardi di Spotorno, gestita da Sereni Orizzonti, ha organizzato un momento ricreativo tra le sue ospiti e i figli. Sono stati proposti due laboratori artistici, accompagnati da un momento di musica e condivisione.

Madri e figli, insieme all’aiuto e all’organizzazione delle animatrici, hanno realizzato dei quadri con le tempere, imprimendo le loro mani su tela. I lavori realizzati sono poi stati donati ai parenti che hanno partecipato all’iniziativa. A seguire, musica e canti, in un caloroso momento di condivisione intergenerazionale.

“La mamma è amore, qualsiasi sia la famiglia di appartenenza”, racconta il direttore della struttura Francesco Tortorella, per descrivere l’affetto che caratterizza questa ricorrenza. “Per questo abbiamo realizzato i quadretti anche con le ospiti che lo desideravano, ma non hanno potuto diventare madri, e con chi invece i figli li ha persi. Tutte sono madri, unite dall’amore e dalla cura verso altri esseri umani” conclude.

La Festa della Mamma si inserisce in un vasto programma di attività che la RSA Opera Pia Siccardi organizza settimanalmente dagli animatori per i propri ospiti, in sinergia con associazioni e volontari del territorio.