Festa della Mamma, ad Albenga banchetto benefico di Fondazione Ant

Albenga. In occasione della Festa della Mamma, sabato 10 e domenica 11 maggio, in largo Tommaso Doria, i volontari della delegazione di Albenga della Fondazione ANT Italia Onlus saranno presenti con un banchetto benefico.

“Ogni mamma è diversa e speciale, perciò invece di optare per un’unica specie abbiamo scelto di proporre una vasta varietà di fiori e non solo, – spiega Pavanelli Cristina, presidente della sede ingauna – Al nostro banchetto potrete trovare fucsie, euphorbie, dipladenie, surfinie, garofani, cactacee, aromatiche e piantine da orto, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta”.

I volontari saranno presenti “anche per informare sulle attività svolte dalla delegazione di Albenga”. Le offerte raccolte saranno destinate a sostegno dei prossimi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno nel territorio.

“Per la Festa della Mamma fai un regalo che vale doppio: un pensiero per lei e un gesto concreto per chi affronta la malattia; scegli un dono solidale ANT e sostieni l’assistenza medica gratuita a casa dei malati di tumore e le visite di prevenzione oncologica. Se passate dal banchetto, potrete anche fare la foto con le nostre mascotte Willy il Coyote e Roadrunner (BepBep) e taggare la nostra pagina Instagram merc_ant_ino.albenga”.

Per ulteriori informazioni si può contattare il 3714210207, recarsi presso la sede ANT in Via Roma 46 ad Albenga e visitare le pagine Facebook ANT in Liguria e Istagram merc_ant_ino.albenga.

Scopri di più su ant.it/festa-della-mamma. “Si ringrazia Cosmoflora ed i suoi fornitori che hanno donato le piante con generosità”.