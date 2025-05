Evento per Paolo Sarullo a Ceriale, Perrone (FI): “Una serata importante. Alla famiglia il mio affetto e sostegno”

Ceriale-Albenga. “Ho partecipato ieri alla serata dedicata a Paolo Sarullo il ragazzo di Albenga che lo scorso anno, a seguito di un pugno sferratogli da chi gli aveva rubato il monopattino, è rimasto tetraplegico. Dopo il servizio de Le Iene, la vicenda ha assunto una maggiore rilevanza, mobilitando le persone in una catena di solidarietà per poter aiutare Paolo a migliorare le sue condizioni di vita”.

Lo ha dichiarato il consigliere comunale ingauno Ginetta Perrone (Forza Italia), presente ieri a Ceriale alla serata-evento “Un anno insieme a Paolo”.

“Rossella Lamarra, – ha proseguito Perrone, – ci ha raccontato i terribili mesi vissuti accanto a Paolo, dalla prima diagnosi che dava pochissime speranze di sopravvivenza, agli interventi chirurgici, ai lenti ma costanti miglioramenti di Paolo che hanno fatto urlare al miracolo”.

“Da madre non posso neppure immaginare cosa abbia potuto passare Miranda ed è stato davvero toccante vedere nelle immagini e nelle sue parole la totale dedizione, abnegazione e costanza avuta nei confronti di quel figlio che la morte cercava di strappare dalle sue amorevoli braccia. Ma anche l’immagine di una famiglia unita che si è data da fare senza risparmiarsi mai per permettere alla mamma di stare accanto a Paolo, situazione necessaria non solo per un discorso di amore materno, ma anche raccomandata dal punto di vista medico”, ha proseguito l’amministratore ingauno.

“La testimonianza dei loro avvocati ha messo in chiaro come vengono gestite e tutelate le donazioni e anche quale sia la situazione dei ragazzi che hanno causato tutto questo a livello legale. Rasserena la notizia che un donatore, che desidera rimanere anonimo si sia fatto carico di sostenere le spese dell’albergo dove, attualmente, risiede la mamma di Paolo a La Spezia”.

“Una serata importante che è servita a far sapere alle persone le condizioni di Paolo, il suo percorso attuale e le grandi speranze che non smettono mai di esistere e che, auspichiamo, trovino concretezza giorno dopo giorno.

A questa meravigliosa famiglia va tutto il mio affetto, il mio sostegno e la mia ammirazione”, ha concluso Perrone.