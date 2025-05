Eventi, diritti e monumenti illuminati per la Settimana Nazionale della Sclerosi multipla anche nel savonese

Savona. Noli. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica prende il via la XXV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, promossa da AISM e dalla sua Fondazione FISM. Anche la Sezione AISM di Savona partecipa con iniziative di sensibilizzazione il 30 maggio per la Giornata Mondiale della SM.

Un appuntamento ormai storico che ogni anno unisce l’Italia nella lotta alla sclerosi multipla, una malattia cronica e imprevedibile che colpisce circa 144 mila persone nel nostro Paese e 3510 nella nostra regione. Dal 26 maggio al 1° giugno, tutte le 97 sezioni AISM saranno protagoniste di eventi e iniziative su tutto il territorio nazionale, grazie al prezioso lavoro dei volontari. È qualcosa che raccoglie tutti noi, da tutto il mondo, uniti in un unico fondamentale obiettivo, liberare il mondo dalla SM, un passo dopo l’altro. Il 30 maggio e la Settimana Nazionale sono tra i momenti più belli di tutta la nostra storia.

Il momento più simbolico della Settimana Nazionale sarà il 30 maggio, quando l’Italia Intera illuminerà di rosso i suoi monumenti per dare voce a tutte le persone con SM del mondo, partecipando alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, celebrata in oltre 120 Paesi. Sarà un gesto potente e visibile a tutti.

Il messaggio è chiaro: la sclerosi multipla non ci ferma, ma ci rende cittadini corresponsabili. È grazie alla forza della rete AISM sul territorio che le persone con SM possono continuare a costruire consapevolezza, promuovere diritti, sostenere la ricerca per non lasciare indietro nessuno. Ogni anno, rivivere insieme la celebrazione di questa settimana significa ricordarci che noi, il movimento intero di AISM, stiamo lavorando, con passione e unità, verso un unico obiettivo: costruire un mondo libero dalla SM in cui ciascuno di noi può essere davvero se stesso e sentirsi abbracciato dalla vita. Questa Settimana è un modo meraviglioso per ricordarlo.

AISM e UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – saranno presenti con un punto informativo per promuovere la firma della Carta dei Diritti delle persone con SM e patologie correlate, coinvolgere la cittadinanza nell’Agenda della SM e incentivare la partecipazione alla vita dell’Associazione.

La sezione AISM di Savona sarà presente nelle seguenti postazioni: Savona – 30maggio –PiazzaSistoIV, dalle17:00; Noli – 31 maggio – Piazza Ronco ang. Via Colombo/Via Repetto e Via Fossato (con la preziosa collaborazione della Pro Loco Noli).

Con questa iniziativa AISM “invita tutta la cittadinanza a diventare parte attiva di una rete che promuove inclusione, accessibilità, eguaglianza e partecipazione. Un messaggio che parla a tutti: non solo alle persone con sclerosi multipla, ai familiari e caregiver, ma a chiunque voglia contribuire a costruire una società più giusta e accogliente”.

“Lo faremo attraverso la campagna dedicata “Se_Mi segui fioriscono i diritti” che vuole valorizzare la cultura dei diritti, dell’eguaglianza e dell’inclusione come parte dei valori del patrimonio immateriale di ogni comunità. Una campagna che unisce concretezza e simbolo, per far crescere consapevolezza, appartenenza e responsabilità verso una comunità che si prende cura, agisce e non lascia indietro nessuno”.