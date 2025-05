‘Esploratori della memoria’: premiate le scuole liguri vincitrici del concorso

Liguria. Si è svolta oggi, presso il Salone Consiliare della Città Metropolitana di Genova, la cerimonia di premiazione delle scuole liguri partecipanti alla decima edizione del Concorso Esploratori della Memoria, anno scolastico 2024-2025. Promosso dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione (ANMIG) con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e delle Province di La Spezia, Savona e Imperia, il progetto continua a distinguersi per il suo alto valore etico e didattico.

A testimonianza del suo valore, anche quest’anno il concorso ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, confermando il suo ruolo fondamentale nella conservazione e diffusione della memoria storica tra le giovani generazioni. Attraverso la riscoperta dei luoghi della memoria e il confronto diretto con la Storia, gli studenti hanno potuto rivivere episodi che hanno lasciato un segno indelebile sul territorio e nelle comunità locali.

Nell’anno del decimo anniversario del progetto, 240 studenti liguri hanno mappato 274 luoghi della memoria, documentando monumenti, lapidi, steli e cippi dedicati ai Caduti delle guerre mondiali. Inoltre, hanno prodotto 3 filmati video, 10 video interviste e riprodotto 2 monumenti con la stampa 3D, contribuendo ad arricchire il patrimonio di documentazione sul portale www.pietredellamemoria.it e sul canale YouTube “Pietre della Memoria”.

Uno dei momenti più commoventi della cerimonia è stata la testimonianza di Mario Marsili, unico superstite tra coloro che furono rinchiusi nella stalla durante la strage di Sant’Anna di Stazzema, il 12 agosto 1944. Marsili ha raccontato il sacrificio di sua madre che, in un gesto disperato di coraggio, lanciò uno zoccolo contro i carnefici per proteggere suo figlio, venendo immediatamente colpita a morte. La sua storia, più volte condivisa al Quirinale davanti ai Presidenti della Repubblica dal 2000 a oggi, ha emozionato profondamente i presenti, sottolineando l’importanza di preservare la memoria di eventi tanto drammatici.

Durante la cerimonia, hanno preso la parola Laura Repetto, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova, Alessandro Clavarino, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, e Dini Giovanelli, che ha introdotto la testimonianza di Mario Marsili, contribuendo a rendere l’evento ancora più significativo. Il Presidente del Comitato Regionale Ligure dell’ANMIG, Agostino Pendola, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli studenti e dagli insegnanti.

Durante la cerimonia sono state premiate le seguenti scuole:

SCUOLA PRIMARIA

1^ classificata: IC Busalla Crocefieschi e Mignanego – Scuola Primaria Busalla (GE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

1^ classificata: IC Sauro – Imperia

2^ classificata: IC Sassello – I Gr. Mioglia (SV)

3^ classificata: Scuola Secondaria di I Grado Emiliani – Genova Nervi

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

1^ classificata: Liceo Musicale Vincenzo Cardarelli – La Spezia

2^ classificata: Istituto di Istruzione Superiore Statale Parentucelli Arzelà – Sarzana (SP)

3^ classificata: Liceo G. Mazzini Linguistico, Scienze Umane ed Economico-Sociale – La Spezia

Premio speciale assegnato alla 4^ classificata tra le scuole secondarie di I grado: IC San Giovanni Battista – Plesso Centurione – Genova

L’ANMIG esprime profonda gratitudine agli enti che hanno sostenuto il progetto offrendo il loro patrocinio: l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e le Province di La Spezia, Savona e Imperia. Un sentito ringraziamento è rivolto anche ad Anna Traversaro, referente regionale del Concorso Esploratori della Memoria, per il suo costante impegno nel coordinare le attività del progetto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.pietredellamemoria.it