Enrico Sardo conduce la Baia Alassio in Promozione: “Missione compiuta. Una dedica? A mamma e papà in tribuna, un privilegio che mi ha dato la vita”

Andora. Era un traguardo voluto da tutto il club e la comunità sportiva alassina quello raggiunto oggi al Marco Polo. La Baia Alassio Auxilium batte 1-0 l’Ospedaletti grazie alla rete di Andrea Di Mari e vola in Promozione.

“Probabilmente la partita in sé l’ha fatta più l’Ospedaletti – ha dichiarato Enrico Sardo -. Il calcio ci ha tolto in altre situazioni, oggi forse ci ha dato più del dovuto. Però questo è un premio ai ragazzi che non hanno mai mollato un centimetro. Umanamente sono vicino ai nostri avversari, soprattutto dopo essere arrivati primi in classifica con noi”.

Tante sono state le emozioni passate per la testa del tecnico giallonero al triplice fischio. Sardo ha avuto bisogno di un attimo di tranquillità in panchina, una sorta di contemplazione, prima di poter raggiungere i suoi ragazzi per festeggiare, visibilmente commosso, il salto di categoria con l’immancabile gavettone: “Siamo qui dal 6 agosto ed è stata una settimana talmente intensa che stanotte guardavamo tutti il soffitto. Chiudere un campionato in questo modo porta sensazioni incredibili, difficile raccontare con lucidità”.

La Baia è stata capace ad avere un andamento talmente in crescendo da portarla a trionfare a fine stagione: “Avevamo cambiato tanto e da novembre in poi è arrivata una svolta a livello mentale. Ci siamo trovati sopra a potercela giocare e c’è stata la forza di rimanere lì, senza perdere punti con le squadre di metà classifica. Arrivare in fondo con una sola sconfitta in stagione vuol dire che c’è stato tanto lavoro fatto bene“.

“Missione compiuta e siamo contenti di aver riavvicinato qualcuno al campo. Questo è la conferma che con programmazione, serietà, voglia e passione nessun traguardo è precluso. Una dedica? A mamma e papà in tribuna, un privilegio che mi ha dato la vita“, conclude un emozionato Sardo.