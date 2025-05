Enduro World Cup, a Pietra Ligure il paddock e l’arrivo degli atleti in gara

Pietra Ligure. Si respira aria da Mondiale a Pietra Ligure per la Uci Enduro World Cup di sabato 10 (Enduro Open) e domenica 11 maggio (Enduro Pro), prima tappa della Coppa del Mondo della stagione 2025.

Il centro pietrese è già stato invaso dai paddock degli atleti dislocati tra Via Matteotti e vie laterali e Piazza Vittorio Emanuele II, con l’arrivo dei team dei rider che saranno impegnati nella dura competizione sportiva e che porteranno nel comprensorio della Val Maremola tanti appassionati e non solo.

Vetrina di massimo livello per i sentieri sulle pendici del Monte Carmo, per Ranzi e il Monte Grosso, in un percorso impegnativo che offrirà un mix di tecnica e resistenza.

Giovedì 8 maggio, alle ore 17:00, in piazza San Nicolò, l’apertura ufficiale della manifestazione e del Villaggio sportivo dedicato all’evento: previsto un incontro con i sindaci dei Comuni coinvolti e, a seguire, la presentazione dei team e dei top rider in gara.

“Aspettando le adrenaliniche gare e l’apertura ufficiale della manifestazione, i nostri amici bikers troveranno un nuovo luogo iconico dove scattare una foto prima di allenarsi sui nostri spettacolari trails dell’area di Ranzi (vedi foto). Grazie al talento e alla creatività di Mr. Pollo e al Circolo Giovane Ranzi per la bella iniziativa!” afferma il sindaco Luigi De Vincenzi.

Per Pietra Ligure, ormai sempre più a vocazione outdoor nel suo modello di offerta e incoming turistico, così per la stessa Finale Outdoor Region, un fine settimana tutto da vivere e ricco di iniziative collaterali (QUI, tutte le info).

PROGRAMMA:

Venerdì 9 maggio 2025

09:00 – 17:00 | Training – World Cup / Open (EDR, E-EDR)

Sabato 10 maggio 2025

08:00 – RACE: Open Enduro / Open E-Enduro (EDR, E-EDR)

08:00 – RACE: UCI World Cup Enduro (EDR)

Domenica 11 maggio 2025

08:00 – RACE: UCI World Cup Enduro (EDR).