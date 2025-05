Elezioni comunali, a Sassello Scasso insegue il quorum: alle 12 è al 16,7% di affluenza

Sassello. Sfida al quorum per Gian Marco Scasso, candidato sindaco a Sassello con la lista “La Nuova Via per Sassello”. In assenza di sfidanti, infatti, l’unico candidato sindaco del Comune sarà eletto se riuscirà a ottenere almeno un’affluenza del 40%.

E i primi dati paiono confortanti: alla prima rilevazione delle ore 12, infatti, l’affluenza è del 16,73%, un dato superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto all’ultima tornata (quando ci si era fermati al 13,87%).

I seggi rimarranno aperti fino a questa sera alle 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. Entro domani pomeriggio, quindi, dovrà aver votato almeno il 40% degli aventi diritto perché l’elezione di Scasso possa considerarsi valida; in caso contrario il Comune rimarrà senza primo cittadino.

Sassello è l’unico Comune al voto in provincia di Savona in questa tornata elettorale: nella primavera 2020 infatti non si era votato (si era in piena pandemia di Covid-19), pertanto nessun Comune aveva la giunta in scadenza a questo appuntamento. I sassellesi sono stati chiamati alle urne a causa delle dimissioni, la scorsa estate, del sindaco Marco Dabove.

In lista con Scasso ci sono Adelmo Dabove, Bruno Antonio De Felice, Claudia Manolio, Damiano Pastorino, Elena Massaccesi, Franco Orsi, Italo Caviglia, Martino Zunino, Sabrina Vernero e Vincenzo Pinto.