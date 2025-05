Elezioni comunali, Gian Marco Scasso supera il quorum ed è il nuovo sindaco di Sassello

Sassello. La sfida al quorum, Gian Marco Scasso, l’ha vinta poco prima delle 23 di questa sera raggiungendo il 45,30 per cento ed è pertanto il nuovo sindaco di Sassello. Alle 19 l’affluenza superava già il 36 per cento, dato molto vicino a quello del quaranta, necessario affinchè le elezioni fossero valide. Con la lista “La Nuova Via per Sassello”, il neo primo cittadino si prepara ad amministrare il Comune dell’entroterra dopo il mandato di Dabove durato soltanto pochi mesi.

I seggi rimarranno aperti fino a domani dalle 7 alle 15, quando si conteranno le preferenze ottenute dai candidati consiglieri: Adelmo Dabove, Bruno Antonio De Felice, Claudia Manolio, Damiano Pastorino, Elena Massaccesi, Franco Orsi, Italo Caviglia, Martino Zunino, Sabrina Vernero e Vincenzo Pinto.

Sassello è l’unico Comune al voto in provincia di Savona in questa tornata elettorale: nella primavera 2020 infatti non si era votato (si era in piena pandemia di Covid-19), pertanto nessun Comune aveva la giunta in scadenza a questo appuntamento. I sassellesi sono stati chiamati alle urne a causa delle dimissioni, la scorsa estate, del sindaco Marco Dabove.

