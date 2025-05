Edilizia scolastica, Vaccarezza: “Dal Fondo strategico regionale contributi per le scuole di Albenga e Altare”

Albenga/Altare. ”Con due Decreti dirigenziali del 22 e 23 maggio, Regione Liguria ha concesso al Comune di Albenga e al Comune di Altare importanti contributi provenienti dal Fondo Strategico Regionale nell’ambito dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla delibera della giunta Bucci che a marzo aveva recepito il verbale del Comitato d’indirizzo del Fondo Strategico stesso”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Ad Albenga vanno 477.850 euro per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico Paccini: questo finanziamento, unito al cofinanziamento di 25.150 euro da parte del Comune, consentirà di porre in essere importanti interventi per efficientamento energetico della struttura. Ad Altare vanno 332.500 euro per i lavori di efficientamento energetico, mediante sostituzione dei serramenti esterni e della centrale termica dell’istituto scolastico Capasso. L’intervento ha un costo complessivo di 350.000,00 euro, con un cofinanziamento di 17.500 euro a carico dell’amministrazione comunale”.

“Ricordo che il terzo intervento concernente l’edilizia scolastica in provincia di Savona, stabilito dalla delibera di giunta regionale sull’utilizzo del Fondo Strategico, riguarda il Comune di Pietra Ligure, per cui è previsto un contributo di 251.376,84 euro per la manutenzione straordinaria volta all’adeguamento normativo direttiva UNI EN 12600 e all’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola secondaria di primo grado ‘Nicolò Martini’. Un grazie a Regione Liguria e all’assessore con delega all’edilizia scolastica, Marco Scajola, per il forte sostegno ai Comuni nell’impegno a garantire ambienti scolastici più sicuri e moderni” conclude Vaccarezza.