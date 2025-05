Ecco “Varazze Si-Cura”, il progetto che insegna ai commercianti le manovra di rianimazione e l’uso del defibrillatore

Varazze. La Croce Rossa di Varazze in collaborazione con Comune e Confcommercio ha avviato un importante progetto dedicato alla sicurezza della nostra comunità: “L’obiettivo è formare chi vive quotidianamente il territorio, come i commercianti, affinché possano diventare un primo anello fondamentale nella catena del soccorso, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dei soccorsi avanzati”.

Il progetto propone tre sessioni gratuite di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), con insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare, utilizzo del defibrillatore (DAE) e disostruzione delle vie aeree. Al termine del corso (della durata di un incontro) sarà rilasciato un attestato ufficiale, valido 2 anni e riconosciuto anche da ALISA.

Si può scegliere una delle seguenti date: lunedì 12 maggio dalle 20 alle 23; lunedì 19 maggio dalle 20 alle 23; lunedì 26 maggio dalle 17 alle 20. Il corso si tiene presso la sede della Croce Rossa di Varazze (zona Ekom).

Chi gestisce un’attività commerciale spesso è tra i primi a trovarsi davanti a un’emergenza, soprattutto in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta l’affluenza di persone. Sapere come effettuare la corretta chiamata al 112 e cosa fare nei primi minuti, è importante.

Per iscriversi occorre inviare una mail a ale.patane@icloud.com indicando i dati necessari, ovvero nome, cognome, codice fiscale e attività di riferimento. Questo permetterà di creare una mappatura aggiornata delle persone formate, distribuite in modo omogeneo sul territorio, così da rendere il progetto ancora più capillare ed efficace.

Sono previsti fino a 65 posti totali, suddivisi tra i tre incontri.

Il progetto “Varazze Si-Cura” prevede anche una mappatura e maggiore pubblicità dei Dae presenti sul territorio di Varazze e l’implementazione del numero dei defibrillatori, individuando le zone più strategiche). All’interno del progetto, l’erogazione del corso BLSD è gratuito per la categoria coinvolta.