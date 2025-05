Eccellenza, nella wish list dell’Arenzano c’è mister Matteo Cocco

Potrebbe parlare savonese la linea di comando dell’Arenzano. Il club ha scelto Matteo Marenco come direttore sportivo e in queste ore il dirigente ex Savona e Legino sta lavorando per identificare il nome dell’allenatore. Primo passo per poi allestire la rosa.

Il nome più caldo è quello del mister ponentino Matteo Cocco. L’idea è continuare con il gioco offensivo impostato da Corradi e l’allenatore ha dimostrato con il suo Pietra Ligure si saper abbinare estetica e risultati.

Ma sono anche altre le piste seguite dal club. Davide Girgenti è un nome che piace, così come le scelte “vadesi” di Fabrizio Grossi e Rodrigo Boisfer. Tante idee sul piatto, sebbene si stia insistendo molto sull’ex allenatore pietrese.