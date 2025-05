Eccellenza, mister Diego Alessi lascia il Campomorone: “In queste condizioni era difficile fare di più”

C’erano grandi aspettative nei confronti del Campomorone Sant’Olcese dopo il buon campionato della scorsa stagione e con la novità del duo Alessi-Monteforte in panchina. Ma qualcosa a livello interno non ha funzionato, come traspare dalle parole di Diego Alessi “in queste condizioni”, ed ecco quindi che in casa genovese non si è andati oltre alla salvezza.

Ieri, una vittoria 7 a 4, che la dice lunga sul tipo di partita che è stata, nell’anticipo contro l’Arenzano. Scelta di orario che evidenzia la voglia di entrambe la compagini di chiudere anticipatamente una stagione a cui non c’è più nulla da chiedere. Alessi conferma che lui e Monteforte non saranno più alla guida del Campomorone. Così come ha fatto mister Alberto Corradi dell’Arenzano.

“Un campionato complicato con tante difficoltà – commenta il tecnico savonese – . Siamo stati bravi a non cadere nei bassifondi. Speravamo di fare qualcosa in più ma in queste condizioni era difficile fare di più. Siamo in uscita vedremo cosa ci riserverà il futuro. Sono stati due anni intensi, belli comunque nonostante le difficoltà. Adesso si volta pagina e si apre un nuovo capitolo“.