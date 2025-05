Eccellenza, la San Francesco Loano non ha fretta: Brignoli e Lupo in pole ma spunta l’idea Ferraro

Salutato mister Cristian Cattardico, la San Francesco Loano sta riflettendo senza correre su a chi affidare la panchina. Il club aveva sondato anche Pietro Buttu, che però dovrebbe optare per una panchina in Serie D. Insistenti le voci sul Derthona.

I nomi che restano maggiormente caldi sono quelli di Alessandro Lupo e Davide Brignoli. Ma il club sta vagliando anche altri profili.

L’ultima idea del club sarebbe Flavio Ferraro. Non ci sarebbe stato ancora un vero e proprio colloquio con l’allenatore valbormidese, per cui l’approdo all’Ellena sarebbe un ritorno. Il tecnico ai microfoni di Mixed Zone l’allenatore aveva palesato qualche rammarico per l’epilogo, seppur positivo, della sua avventura col New Bragno e affermato che avrebbe dovuto parlare con il presidente per delineare il futuro.