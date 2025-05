È il giorno delle Civette: il Celle Varazze è promosso in Serie D!

Athletic Club Albaro 1 (Pagano) – Celle Varazze 3 (3′ Akkari, 50′ Anselmo, 78′ Morando)

Il Celle Varazze è in Serie D. Il 2 a 0 contro l’Athletic Club Albaro sancisce la scalata della squadra di Mario Pisano in quarta serie. Per il club si tratta della seconda promozione consecutiva, lo scorso anno con mister Monteforte era arrivata quella dalla Promozione all’Eccellenza. La Serie D è stata voluta con forza della proprietà che ha condotto un mercato extra lusso per la categoria. Ma all’inizio con mister Enrico Valmati c’è stata qualche difficoltà. Per questo, ci si è affidati a Mario Pisano che dopo qualche intoppo iniziale ha creato una macchina da vittoria che è riuscita a mettersi alle spalle un’altra corazzata come il Rivasamba, che ha chiuso la stagione soltanto due punti indietro. La sliding door della stagione probabilmente lo scontro diretto all’Olmo-Ferro, quando le civette hanno ribaltato il risultato da 0-2 a 3 a 2. Il Celle Varazze chiude la stagione a 72 punti con 23 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, 58 goal fatti e 23 subiti. Zero sconfitte nel girone di ritorno, l’ultimo passo falso proprio contro l’Athletic all’andata.

LA PARTITA CHE HA SANCITO IL CELLE VARAZZE IN SERIE D

90′ Finisce qui!

86′ Goal della bandiera dell’Athletic Club Albaro, imbeccato in profondità Pagano non sbaglia.

85′ Ormai è il countdown per la promozione in Serie D del Celle Varazze.

83′ Esce Zampano, al suo posto Gnecchi.

78′ Morando, 3 a 0 Celle Varazze! Punizione dalla distanza calciata nell’angolino basso. Niente da fare per Bartoletti.

75′ Applausi anche per Akkari, al suo posto entra Preti.

70′ Battaglia ci prova dalla distanza, para a terra Bartoletti. Poi, Morando prende il posto di Panepinto. Nei locali Coluccio per Ninivaggi.

68′ Tentativo di D’Arrigo che si spegne sul fondo

62′ Standing ovation per Anselmo, applaude tutto lo stadio alla sua uscita dal campo. Al suo posto entra Battaglia.

60′ Corner di Panepinto, testa/schiena di Anselmo, il pallone colpisce la traversa.

59′ Pagano si incunea in area e reclama per il rigoro. L’arbitro lo ammonisce.

57′ Ripartenza di Ninivagggi, il suo tiro però si infrange sull’esterno della rete.

53 Anche Radu ci mette la sua firma, gran tiro di Pagano diretto sotto alla traversa, il portiere smanaccia mettendo in corner.

50′ Anselmo! Il goal che potrebbe essere il sigillo sulla Serie D del Celle Varazze è del capitano, che segna di testa su cross di Zampano!

46′ Ripartiti!

Secondo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo. Il Celle Varazze non ha brillato per determinazione dopo il goal iniziale e ha anche rischiato in un paio di occasioni.

44′ Atletic a un passo dal pareggio! Dopo un bello sviluppo e un cross dal fondo Ninivaggi colpisce da due passi Radu invece di segnare. Occasione sciupata ancora più grande di quella, a colori inversi, di Sassari pochi minuti prima.

40′ Incursione centrale di Sgambelluri, il pallone finisce sui piedi di Sassari che sciupa una grandissima occasione calciando addosso al portiere.

37′ Athletic tutt’altro che rinunciatario, Pagano si inserisce bene ma il filtrante schizza troppo veloce causa erba bagnata.

27′ Zampano si mette in modalità treno e porta palla dal limite della sua all’area avversaria. Akkari riceve ma tergiversa troppo. Conclusione sporcata che finisce allo stesso Zampano il cui tiro viene parato di piede da Bartoletti.

25′ Sgambelluri si ritrova il pallone all’altezza del dischetto ma tira alto. Ottima occasione sciupata dall’esterno.

23′ L’Athletic sa essere pericoloso, D’Arrigo non riesce a calciare chiuso dai difensori da pochi passi, poi un bel filtrante libera Ninivaggi davanti alla porta ma l’attaccante non controlla. Complice anche il terreno scivoloso. Ora la pioggia cade con insistenza alla Sciorba. Donarini per Pacciani nell’Athletic, il giocatore esce per un problema fisico.

22′ Il Celle Varazze vuole chiudere la pratica: ci prova Sassari murato però dai difensori, poi il tentativo di Zampano dalla distanza sul fondo.

18′ L’Athletic pericoloso, colpo di testa di Ninivaggi da posizione ravvicinata. Palla alta.

10′ Sassari allarga per Zampano che controcrossa. Testa di Akkari sul fondo.

7′ Si vanno vedere i padroni di casa. D’Arrigo mette in mezzo all’area piccola, Radu smanaccia di pugno.

3′ Si mette subito in discesa! Conclusione precisa e rasoterra di Akkari. 1 a 0 per il Celle Varazze!

2′ Ospiti subito pericolosi con un diagonale di Sgambelluri. Rinvio dal fondo.

1′ Due pullman di tifosi al seguito del Celle Varazze. Indipendentemente dagli altri risultati, la squadra di Mario Pisano vincendo oggi strapperebbe il pass per la Serie D. Promozione che potrebbe arrivare anche in caso di pareggio e di non vittoria del Rivasamba sul campo del Pietra Ligure.

Primo tempo

Athletic Club Albaro: 1 2 Bartoletti, Maura, 3 Decaroli, 4 Di Pietro L., 5 Lembo, 6 Martino, 7 Pacciani, 8 Provenzano, 9 D’Arrigo, 10 Pagano, 11 Ninivaggi. A disposizione:12 Massone, 13 Colla, 14 Coluccio, 15 Donarini, 16 Gaspari, 17 Bigazzi, 18 Cannella, 19 Baghino, 20 Caramello. Allenatore: Alberto Mariani.

Celle Varazze: 1 Mitu, 2 Zampano, 3 De Benedetti F., 5 Panepinto, 6 Guida, 8 Silvestri, 9 Akkari, 11 Anselmo, 13 Sgambelluri, 17 Sassari, 19 Botte. A disposizione: 12 Treduci, 4 Calcagno, 7 Righetti, 10 Battaglia, 14 Preti, 15 Ravoncoli, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 20 Morando. Allenatore: Mario Pisano.

Arbitro: Matteo Bevere di Chivasso. Assistenti: Vittorio Semini e Jetmir Hasa di Albenga.