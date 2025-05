Eccellenza: anticipo del venerdì tra Arenzano e Campomorone Sant’Olcese, ultimo ballo per Corradi e Monteforte-Alessi?

Campionati ancora in corso ma già tante notizie ufficiali riguardo il futuro degli allenatori. A corollario impazzano già le indiscrezioni e le quasi ufficialità sul futuro di molti tecnici.

Tutto è iniziato con mister Matteo Cocco e il Pietra Ligure, che hanno annunciato con una nota congiunta che a fine stagione si concluderà il sodalizio tra tecnico e club. Poi Carlo Sarpero dell’Albissole ha comunicato che forse quella di domenica scorsa poteva essere la sua ultima al Faraggiana. Anche la Rocchettese ha già reso nota la separazione da mister Davide Chiola così come lo Speranza da Davide Girgenti. Anche conferme a stagione in corso come mister Emanuele Cola al Savona e Fabio Macchia al Millesimo. Insomma, siamo già in pieno calciomercato allenatori.

Altri due addii potrebbero arrivare già questa sera. L’anticipo al venerdì sera del match tra Arenzano e Campomorone Sant’Olcese dell’ultimo turno dell’Eccellenza, tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione, potrebbe essere – condizionale d’obbligo vista la mancanza di ufficialità – essere l’ultima partita di Alberto Corradi con l’Arenzano e della coppia Alessi-Monteforte (accostata già a numerose squadre) con il Campomorone Sant’Olcese.